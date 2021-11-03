Дака: «Лестер» не может позволить себе проиграть «Спартаку»

Форвард «Лестера» Патсон Дака поделился ожиданиями от матча четвертого тура группового этапа Лиги Европы против «Спартака». По мнению замбийца, у его команды нет права на поражение.

«Мы не можем позволить себе проиграть матч. Болельщики возлагают на нас большие надежды. Хотим показать, что Лига Европы для нас значима», – сказал Дака.