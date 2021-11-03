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  • Дака: «Лестер» не может позволить себе проиграть «Спартаку»

Дака: «Лестер» не может позволить себе проиграть «Спартаку»

3 ноября 2021, 19:11
5

Форвард «Лестера» Патсон Дака поделился ожиданиями от матча четвертого тура группового этапа Лиги Европы против «Спартака». По мнению замбийца, у его команды нет права на поражение.

«Мы не можем позволить себе проиграть матч. Болельщики возлагают на нас большие надежды. Хотим показать, что Лига Европы для нас значима», – сказал Дака.

  • В 1-м круге Дака оформил в ворота «Спартака» покер (4:3).
  • Матч в Лестере состоится завтра, 4 ноября.
  • «Спартак» не побеждает английские команды 20 лет.

Источник: твиттер «Лестера»
Лига Европы Россия. Премьер-лига Лестер Спартак Дака Патсон
Комментарии (5)
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Валерий1965
1635956536
Так и не проиграет)
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serglider
1635961645
То есть при Федуне, Спартак английские клубы не побеждал? Помню, когда Федун купил Спартак он ляпнул, примерно следущее: формула успешного клуба это хороший менеджмент и сколько там футболистов или что-то типа этого))) Забавно, что вот уже который год эта формула не работает и финансовый "гений" бензоколонок, ни как не может понять в каком месте она пробуксовывает))) Ну, то что Спартак очередной раз продует англичанам, можно даже не сомневаться)))
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VVM1964
1635963419
Но даже если вы это себе и сможете позволить , Спартак такой жертвы не примет )))
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R_a_i_n
1635963753
Завтра будем посмотреть))) Думал Зенит очки возьмет в Турине. Возможно теперь Спартак. Должен же кто-то хлопнуть дверью))
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житель СПб
1635975481
Ребята, соберитесь! Дайте уже этому ... Даке!
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