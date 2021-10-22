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  • Мозес попал в символическую сборную третьего тура Лиги Европы по версии WhoScored

Мозес попал в символическую сборную третьего тура Лиги Европы по версии WhoScored

22 октября 2021, 13:58
8

Портал WhoScored опубликовал собственную версию символической сборной третьего тура группового этапа Лиги Европы.

В нее включен полузащитник «Спартака» Виктор Мозес, получивший оценку 7,7 за матч с «Лестером» (3:4).

Вратарь: Денеш Дибус («Ференцварош»);

Защитники: Каю Энрике («Монако»), Маркан («Галатасарай»), Леон Балогун («Рейнджерс»), Джеймс Тавернье («Рейнджерс»);

Полузащитники: Лоренцо Инсинье («Наполи»), Джеймс Мэддисон («Лестер»), Марко Грюлль («Рапид»), Виктор Мозес («Спартак»);

Нападающие: Патсон Дака («Лестер»), Эннер Валенсия («Фенербахче»).

Источник: WhoScored
Лига Европы Ференцварош Монако Галатасарай Рейнджерс Наполи Лестер Спартак Рапид Фенербахче Балогун Леон Инсинье Лоренцо Мозес Виктор Тавернье Джеймс Мэддисон Джеймс Валенсия Эннер Дибус Денеш Энрике Кайо Маркао Дака Патсон
Комментарии (8)
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DOCTOR PENALTY
1634900842
А х**** толку - смотри на табло!", как говорил мой тренер.
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Skull_Boy
1634901253
В матче он реально хорош был, а медаль дерева опять за Рассказовым, игрок просто никакой и люди в ФНЛ сильнее играют и не понятно что он, как и Ломовицкий, делает в команде игроки уровня Чайки
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Блямба
1634901796
"А может он ,всё-таки Марадона?..."- Мысль не отпускала Зелимхана.. «такую личную неприязнь я испытываю .., что кушать не могу…»
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alefreddy
1634903362
сыграл хорошо но не настолько
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aubergine
1634906074
Заслужил Витя, однозначно. Качественный легионер в РПЛ - достаточно редкий случай в наше время.
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paracetamol
1634914141
Мозес попал, а спердяк - нет!
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R_a_i_n
1634915245
Ну ничего, щас сим.сборная по Лиге чемпионов будет. Там Зюба на первых ролях.
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Spinorr
1634924736
Был неплох. Лучший в Спартаке, это точно
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