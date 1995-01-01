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    Мозес попал в символическую сборную третьего тура Лиги Европы по версии WhoScored

    Портал WhoScored опубликовал собственную версию символической сборной третьего тура группового этапа Лиги Европы.

    В нее включен полузащитник «Спартака» Виктор Мозес, получивший оценку 7,7 за матч с «Лестером» (3:4).

    Вратарь: Денеш Дибус («Ференцварош»);

    Защитники: Каю Энрике («Монако»), Маркан («Галатасарай»), Леон Балогун («Рейнджерс»), Джеймс Тавернье («Рейнджерс»);

    Полузащитники: Лоренцо Инсинье («Наполи»), Джеймс Мэддисон («Лестер»), Марко Грюлль («Рапид»), Виктор Мозес («Спартак»);

    Нападающие: Патсон Дака («Лестер»), Эннер Валенсия («Фенербахче»).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: WhoScored

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    Сегодня, 13:58
    Комментарии5
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      Рейтинг: +12893

      Skull_Boy 6 минут назад

      В матче он реально хорош был, а медаль дерева опять за Рассказовым, игрок просто никакой и люди в ФНЛ сильнее играют и не понятно что он, как и Ломовицкий, делает в команде игроки уровня Чайки

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      Рейтинг: +10487

      Cleaner 12 минут назад

      Крута! Команда на последнем месте в группе, пропустила ЧЕТЫРЕ(!) мяча, а ее защитник попал в символическую сборную третьего тура Лиги Европы!!! УРЖАЦЦА...)

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      Рейтинг: +1368

      22 raza chemp > Cleaner 6 минут назад

      Только ты упустил пару ньюансов , команда забила 3 одной из сильнейших команд англии и самой сильной команде италии, а мозес с лестером сделал 2 гола

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      Рейтинг: +733

      БОМЖАРНИК > Cleaner 4 минуты назад

      за конюшней следи которая даже и не попала с дырофеевым43, в этот дворовый кубок)))

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      Рейтинг: +21493

      DOCTOR PENALTY 13 минут назад

      А х**** толку - смотри на табло!", как говорил мой тренер.

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