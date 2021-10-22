Мозес попал в символическую сборную третьего тура Лиги Европы по версии WhoScored

Портал WhoScored опубликовал собственную версию символической сборной третьего тура группового этапа Лиги Европы.

В нее включен полузащитник «Спартака» Виктор Мозес, получивший оценку 7,7 за матч с «Лестером» (3:4).

Вратарь: Денеш Дибус («Ференцварош»);

Защитники: Каю Энрике («Монако»), Маркан («Галатасарай»), Леон Балогун («Рейнджерс»), Джеймс Тавернье («Рейнджерс»);

Полузащитники: Лоренцо Инсинье («Наполи»), Джеймс Мэддисон («Лестер»), Марко Грюлль («Рапид»), Виктор Мозес («Спартак»);

Нападающие: Патсон Дака («Лестер»), Эннер Валенсия («Фенербахче»).