Журналист Романо: лучший бомбардир чемпионата Австрии Дака перейдет в «Лестер». Им интересовались «Ливерпуль» и «Челси»

Нападающий «Зальцбурга» Патсон Дака продолжит карьеру в «Лестере», сообщает журналист Фабрицио Романо.

Австрийский клуб принял предложение «Лестера» по 22-летнему замбийцу. Ожидается, что официально о трансфере будет объявлено на следующей неделе.

«Лестер» выиграл конкуренцию за Даку у «Ливерпуля», «Челси» и «Лейпцига».