Журналист Романо: лучший бомбардир чемпионата Австрии Дака перейдет в «Лестер». Им интересовались «Ливерпуль» и «Челси»

Нападающий «Зальцбурга» Патсон Дака продолжит карьеру в «Лестере», сообщает журналист Фабрицио Романо.
Австрийский клуб принял предложение «Лестера» по 22-летнему замбийцу. Ожидается, что официально о трансфере будет объявлено на следующей неделе.
«Лестер» выиграл конкуренцию за Даку у «Ливерпуля», «Челси» и «Лейпцига».
- Дака стал лучшим бомбардиром австрийской Бундеслиги в минувшем сезоне. Он забил 27 мячей в 28 матчах.
- Его рыночная стоимость – 22 миллиона евро.
Источник: твиттер Фабрицио Романо