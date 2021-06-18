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  • Журналист Романо: лучший бомбардир чемпионата Австрии Дака перейдет в «Лестер». Им интересовались «Ливерпуль» и «Челси»

Журналист Романо: лучший бомбардир чемпионата Австрии Дака перейдет в «Лестер». Им интересовались «Ливерпуль» и «Челси»

18 июня 2021, 07:51

Нападающий «Зальцбурга» Патсон Дака продолжит карьеру в «Лестере», сообщает журналист Фабрицио Романо.

Австрийский клуб принял предложение «Лестера» по 22-летнему замбийцу. Ожидается, что официально о трансфере будет объявлено на следующей неделе.

«Лестер» выиграл конкуренцию за Даку у «Ливерпуля», «Челси» и «Лейпцига».

  • Дака стал лучшим бомбардиром австрийской Бундеслиги в минувшем сезоне. Он забил 27 мячей в 28 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 22 миллиона евро.

Источник: твиттер Фабрицио Романо
Австрия. Бундеслига Англия. Премьер-лига Лестер Зальцбург Ливерпуль Челси РБ Лейпциг Дака Патсон
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