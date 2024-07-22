Участник Лиги чемпионов объявил о трансфере Худякова

Российский вратарь Даниил Худяков пополнил «Штурм». Контракт на четыре года.
Игрок пришел свободным агентом. Последним клубом Худякова был «Локомотив», который получит от «Штурма» за подготовку футболиста 300 тысяч евро.
- Чемпион Австрии «Штурм» выступит в основном этапе Лиги чемпионов.
- В минувшем сезоне Худяков ни разу не сыграл за основной состав красно-зеленых, а всего провел за первую команду 34 матча.
- Даниил – племянник бывшего директора «Тамбова» Павла Худякова.
Источник: официальный сайт «Штурма»