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Участник Лиги чемпионов объявил о трансфере Худякова

22 июля 2024, 11:38
3

Российский вратарь Даниил Худяков пополнил «Штурм». Контракт на четыре года.

Игрок пришел свободным агентом. Последним клубом Худякова был «Локомотив», который получит от «Штурма» за подготовку футболиста 300 тысяч евро.

  • Чемпион Австрии «Штурм» выступит в основном этапе Лиги чемпионов.
  • В минувшем сезоне Худяков ни разу не сыграл за основной состав красно-зеленых, а всего провел за первую команду 34 матча.
  • Даниил – племянник бывшего директора «Тамбова» Павла Худякова.

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Источник: официальный сайт «Штурма»
Австрия. Бундеслига Россия. Премьер-лига Штурм Худяков Даниил
Комментарии (3)
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evgevg13
1721639637
Удачи!
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k611
1721642140
Успехов в новом клубе и чемпионате!
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Oldtrafford83
1721712380
Желаю стать первым номером и потом пойти на повышение!!!
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