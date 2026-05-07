  • Выступающий в Европе российский вратарь едва не разбился насмерть

Выступающий в Европе российский вратарь едва не разбился насмерть

Вчера, 11:21
1

Вратарь «Штурма» Даниил Худяков рассказал о падении с велосипеда.

«На сборах мы жили в отеле на холмах. Сели командой по велосипедам, чтобы доехать до поля – и по дороге был небольшой спуск. Из-за него набрал скорость, тормоза не нажать – иначе вылечу. Только заехал на этот спуск, набрал скорость, как почувствовал, что задним колесом наехал на камешек. Ночью шел дождь, дорога влажная: потерял управление и вылетел. Помню, что дальше прямо по дороге был столб, в который я мог влететь – чудом не вписался в него.

Понимал, что если бы впечатался в тот бетонный столб – все могло бы быть намного хуже. Я мог там разбиться насмерть.

Мне показалось, что я даже сделал кувырок вперед. В итоге сломал левую руку, на которую оперся при приземлении. Когда поднялся, увидел, что все тело в царапинах, до сих пор есть шрамы.

Интересно, что когда все произошло, основная боль была не в руке. Врачам, которые уже через минуту были рядом со мной, я жаловался на бедро. Из-за этого и из-за шока я не чувствовал боли в руке. Компрессы, охлаждение – все было на ногу.

Когда отошла нога, понял, что теперь болит запястье. Врачи оперативно записали на рентген, но он был в Граце, поэтому я уехал со сборов.

Запястье сломано. Врачи предложили два варианта: делаем операцию или ждем, пока заживет. Если делать операцию – восстановление пройдет быстрее и безопаснее. Я согласился. Это была первая в жизни операция. Сейчас у меня в кисти шуруп. До выхода на поле восстанавливался три с половиной месяца: с конца июля до октября», – сказал Худяков.

  • 22-летний россиянин в этом сезоне провел за «Штурм» 9 матчей, пропустил 10 голов, сыграл на ноль в 3 встречах.
  • Также Худяков в этом сезоне сыграл 9 встреч за вторую команду «Штурма» во второй австрийской Бундеслиге, где пропустил 9 мячей.
  • Срок контракта российского вратаря с клубом из Граца рассчитан до середины 2028 года.

Айболид
1778162983
А был бы пьяный - отделался бы лёгким испугом . (с)
