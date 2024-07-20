Участник Лиги чемпионов «Штурм» видит Худякова основным вратарем

«Штурм» видит в новичке Данииле Худякове «первого номера». Об этом сообщил бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев.

«Игровое время ни один профессиональный клуб никогда не гарантирует. На сегодняшний день его приглашают «первым номером».

Дальше все зависит от него. Если он будет доказывать своей работой, то будет получать игровое время. Конкуренцию никто не отменял», – сказал Кузьмичев.