Рангник во время ЧМ-2026 продлил контракт со своей сборной

Ральф Рангник, главный тренер сборной Австрии, продлил контракт с национальной командой до 2028 года.

О подписании нового соглашения объявила Австрийская федерация футбола в социальных сетях. Предыдущий контракт 66-летнего тренера истекал после чемпионата мира 2026 года.