Рангник во время ЧМ-2026 продлил контракт со своей сборной

Ральф Рангник, главный тренер сборной Австрии, продлил контракт с национальной командой до 2028 года.
О подписании нового соглашения объявила Австрийская федерация футбола в социальных сетях. Предыдущий контракт 66-летнего тренера истекал после чемпионата мира 2026 года.
- На предстоящем мировом первенстве австрийцы сыграют в группе J. Соперниками команды Рангника станут сборные Аргентины, Алжира и Иордании.
- Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
- Действующим обладателем трофея выступает сборная Аргентины, которая в финале турнира 2022 года обыграла Францию в серии пенальти (4:2) после ничьей 3:3 в основное время.
Источник: «Бомбардир»