Австрийская футболистка погибла в 20 лет

Вчера, 20:57
1

Футболистка австрийского «Блау-Вайс» Александра Виммер погибла в ДТП в возрасте 20 лет.

На сайте клуба из Линца сообщили, что Виммер попала в автомобильную аварию. Издание Blick уточнило, что ДТП произошло в туннеле, где машина Виммер столкнулась со встречным грузовиком, после чего автомобиль перевернулся.

По информации Blick, спасатели достали спортсменку из машины, а врачи попытались реанимировать ее, но она умерла на месте. Пассажирка, которой было 15 лет, получила травмы и попала в больницу, а 56-летний водитель грузовика не пострадал.

«Мы глубоко потрясены. Александра была слишком молода, у нее было столько целей и мечтаний впереди. Ее смех и позитивный настрой обогащали наш клуб. Она была важной частью сообщества. Практически невозможно выразить словами, как сильно нам будет ее не хватать», – говорится в сообщении клуба.

Источник: официальный сайт «Блау-Вайс»
Австрия. Бундеслига Блау-Вайс
Комментарии (1)
Пингвины Антарктиды/Форпо
1774636184
R.I.P.
