«Штурм» сообщил о комичной травме Худякова

Российский вратарь «Штурма» Даниил Худяков получил травму. Инцидент произошел по пути на тренировку, когда игрок упал с велосипеда.

Голкипер травмировал запястье, ему проведут операцию. После операции россиянин пропустит несколько недель. Об этом сообщила австрийская команда на своем официальном сайте.

Пресс-служба «Штурма» ранее объявила, что Худякова назначили основным вратарем команды на предстоящий сезон.

Спортивный директор «Штурма» Михаэль Паренсен прокомментировал ситуацию: «Даниил отлично здесь развивается, он многое сделал, чтобы стать основным вратарeм нашей команды. Эта травма пришлась на очень неудачное время. Однако я убеждeн, что она не собьeт его с пути, он будет усердно работать над возвращением и скоро вернeтся».