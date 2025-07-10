«Штурм» сообщил о комичной травме Худякова

Российский вратарь «Штурма» Даниил Худяков получил травму. Инцидент произошел по пути на тренировку, когда игрок упал с велосипеда.
Голкипер травмировал запястье, ему проведут операцию. После операции россиянин пропустит несколько недель. Об этом сообщила австрийская команда на своем официальном сайте.
Пресс-служба «Штурма» ранее объявила, что Худякова назначили основным вратарем команды на предстоящий сезон.
Спортивный директор «Штурма» Михаэль Паренсен прокомментировал ситуацию: «Даниил отлично здесь развивается, он многое сделал, чтобы стать основным вратарeм нашей команды. Эта травма пришлась на очень неудачное время. Однако я убеждeн, что она не собьeт его с пути, он будет усердно работать над возвращением и скоро вернeтся».
- 21-летний Худяков выступает за «Штурм» с лета 2024 года.
- За команду он провел 4 матча, пропустив 4 мяча. В одном из этих матчей голкипер сыграл «на ноль»
Источник: официальный сайт «Штурма»