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«Штурм» сообщил о комичной травме Худякова

Вчера, 20:23
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Российский вратарь «Штурма» Даниил Худяков получил травму. Инцидент произошел по пути на тренировку, когда игрок упал с велосипеда.

Голкипер травмировал запястье, ему проведут операцию. После операции россиянин пропустит несколько недель. Об этом сообщила австрийская команда на своем официальном сайте.

Пресс-служба «Штурма» ранее объявила, что Худякова назначили основным вратарем команды на предстоящий сезон.

Спортивный директор «Штурма» Михаэль Паренсен прокомментировал ситуацию: «Даниил отлично здесь развивается, он многое сделал, чтобы стать основным вратарeм нашей команды. Эта травма пришлась на очень неудачное время. Однако я убеждeн, что она не собьeт его с пути, он будет усердно работать над возвращением и скоро вернeтся».

  • 21-летний Худяков выступает за «Штурм» с лета 2024 года.
  • За команду он провел 4 матча, пропустив 4 мяча. В одном из этих матчей голкипер сыграл «на ноль»

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Источник: официальный сайт «Штурма»
Австрия. Бундеслига Россия. Премьер-лига Штурм Худяков Даниил
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