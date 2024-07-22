Директор «Штурма» прокомментировал трансфер Худякова

Андреас Шикер, спортивный директор «Штурма», высказался о приходе в клуб российского вратаря Даниила Худякова.

Чемпион Австрии «Штурм» выступит в основном этапе Лиги чемпионов.

В минувшем сезоне Худяков ни разу не сыграл за основной состав красно-зеленых, а всего провел за первую команду 34 матча.

Даниил – племянник бывшего директора «Тамбова» Павла Худякова.

«Мы хотели расширить нашу вратарскую позицию, взяли еще одного молодого и талантливого игрока.

У Худякова уже есть опыт матчей на высоком уровне, мы воспользовались возможностью подписать его бесплатно. Мы рады, что теперь он с нами, уверены в его потенциале. Уверены, что будем получать удовольствие от его игры», – сказал Шикер.