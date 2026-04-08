В «Штурме» отреагировали на информацию об интересе «Спартака» к Худякову

Пресс-атташе «Штурма» Стефан Халлер высказался о возможном переходе голкипера Даниила Худякова в «Спартак».
«Учитывая уверенную игру, вполне естественно, что многие наши футболисты привлекают внимание различных клубов. Однако мы воздержимся от комментариев по поводу слухов», – сказал Халлер.
- 22-летний россиянин в этом сезоне провел за «Штурм» 4 матча, пропустил 6 голов, сыграл на ноль в 2 встречах.
- Также Худяков в этом сезоне сыграл 9 встреч за вторую команду «Штурма» во второй австрийской Бундеслиге, где пропустил 9 мячей.
- Срок контракта российского вратаря с клубом из Граца рассчитан до середины 2028 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость Худякова в 700 тысяч евро.
Источник: Metaratings.ru