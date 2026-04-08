Круговой и Кисляк поздравили Акинфеева с 40-летием

Полузащитники ЦСКА Данил Круговой и Матвей Кисляк поздравили капитана команды Игоря Акинфеева с днем рождения.

Сегодня голкиперу исполнилось 40 лет.

«Дорогой Игорь, желаем в первую очередь здоровья. Это самое главное. Титулов побольше. Еще. Можно столько же, сколько и сейчас. Или даже в два раза больше. Оставайся добрым, веселым, улыбчивым и самым преданным не только для команды», – сказал Круговой.

«Хочется пожелать здоровья, крепкого здоровья ему и его близким. Оставаться таким же позитивным, доброжелательным. И человеком, который поддержит в любой ситуации. Да и в целом всего самого наилучшего», – добавил Кисляк.