Джику сравнил накал дерби в России и Турции

Защитник «Спартака» Александер Джику считает, что дерби против ЦСКА не сравнится по накалу с противостоянием «Фенербахче» и «Галатасарая».

«Дерби в России и в Турции заметно отличаются. Матчи здесь и там вызывают много интереса. Но более известное и горячее дерби – это «Фенербахче» – «Галатасарай». Тут даже матч против ЦСКА не сравнится, хотя все понимают, насколько он важен для «Спартака». Фанаты там просто удивительные и в каком-то смысле сумасшедшие. В России болельщики всe-таки более спокойные, но тоже отличные», – сказал Джику.