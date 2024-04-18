«Ред Булл Зальцбург» отпраздновал выход на клубный ЧМ-2025 фрагментом из фильма «Борат»

«Ред Булл Зальцбург» после завоевания путевки на клубный чемпионат мира-2025 опубликовал в социальных сетях отрывок из фильма «Борат», отметив персонажей эмблемами команд.
По сюжету ролика австрийский клуб в лице главного героя собирается в поездку. Он прощается с «Барселоной», «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед», которые не попали на турнир, танцует с квалифицировавшимися «Челси», «Реалом» и «Манчестер Сити».
Клубный чемпионат мира-2025 пройдет в США с 15 июня по 13 июля. По сюжету фильма «Борат» главный герой также отправляется из родного города Кушкек в США.
- На клубный ЧМ-2025 от Европы отобрались «Челси», «Манчестер Сити» (оба – Англия), «Бавария», «Боруссия» Д (оба – Германия), «ПСЖ» (Франция), «Интер», «Ювентус» (оба – Италия), «Порту», «Бенфика» (оба – Португалия), «Реал», «Атлетико» (оба – Испания) и «Ред Булл Зальцбург» (Австрия).
- От других континентов на турнире сыграют «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия), «Урава Рэд Даймондс» (Япония), «Ульсан Хендэ» (Южная Корея), «Аль-Ахли» (Египет), «Видад» (Марокко), «Монтеррей», «Леон» (оба – Мексика), «Сиэтл Саундерс» (США), «Палмейрас», «Фламенго», «Флуминенсе» (все – Бразилия) и «Окленд Сити» (Новая Зеландия).
- Еще 8 участников клубного ЧМ определятся позднее. Это будут три команды из Южной Америки, две – из Африки, по одной – из Азии и зоны КОНКАКАФ, а также одна команда от страны-органзиатора – США.