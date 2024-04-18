«Ред Булл Зальцбург» отпраздновал выход на клубный ЧМ-2025 фрагментом из фильма «Борат»

«Ред Булл Зальцбург» после завоевания путевки на клубный чемпионат мира-2025 опубликовал в социальных сетях отрывок из фильма «Борат», отметив персонажей эмблемами команд.

По сюжету ролика австрийский клуб в лице главного героя собирается в поездку. Он прощается с «Барселоной», «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед», которые не попали на турнир, танцует с квалифицировавшимися «Челси», «Реалом» и «Манчестер Сити».

Клубный чемпионат мира-2025 пройдет в США с 15 июня по 13 июля. По сюжету фильма «Борат» главный герой также отправляется из родного города Кушкек в США.