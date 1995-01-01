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    Бомбалейла Все блоги -

    Лидер «Ливерпуля» чудом не пострадал из-за падающего на машину столба – невероятная реакция

    21 октября, 17:52
    С Трентом все в порядке.

    В Великобритании почти неделю продолжается шторм «Бабет»: сильные дожди, холодный ветер, люди из некоторых регионов страдают от наводнения. За последние семь дней власти Великобритании дважды объявляли самый высокий уровень опасности – красный. По всей стране спецслужбы помогли 4 тысячам жителей.

    Есть и среди звезд те, кто пострадали от шторма. Мы про Трент Александера-Арнольда. Британские медиа пишут, что из-за сильного ветра высоковольтный столб упал рядом с машиной, задев ее бок. Игрок не пострадал, машина – да. Журналисты пишут, что Тренту очень повезло:

    • Трент затормозил и среагировал на падение столба;
    • А вот машина, которая стоит 90 тысяч евро, все же пострадала.

    Фото: соцсети британских газет, imago-images.de/Global Look Press

    Рейтинг: 1 Голосов: 2
    Комментарии1
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      Рейтинг: +27630

      slavutiq70 18 часов назад

      Да не среагировал . машина стоит уже за столбом . повезло да и всё ....

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