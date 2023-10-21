Лидер «Ливерпуля» чудом не пострадал из-за падающего на машину столба – невероятная реакция

В Великобритании почти неделю продолжается шторм «Бабет»: сильные дожди, холодный ветер, люди из некоторых регионов страдают от наводнения. За последние семь дней власти Великобритании дважды объявляли самый высокий уровень опасности – красный. По всей стране спецслужбы помогли 4 тысячам жителей.

Есть и среди звезд те, кто пострадали от шторма. Мы про Трент Александера-Арнольда. Британские медиа пишут, что из-за сильного ветра высоковольтный столб упал рядом с машиной, задев ее бок. Игрок не пострадал, машина – да. Журналисты пишут, что Тренту очень повезло:

Трент затормозил и среагировал на падение столба;

А вот машина, которая стоит 90 тысяч евро, все же пострадала.

Фото: соцсети британских газет, imago-images.de/Global Look Press