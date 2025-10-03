Введите ваш ник на сайте
Реакция Юрана на баннер фанатов «Штурма» в его честь

Сегодня, 13:59

Сергей Юран оценил перформанс болельщиков «Штурма» на матче Лиги Европы.

  • Фанаты австрийской команды напомнили прошлые еврокубковые успехи, изобразив в том числе Юрана.
  • Это произошло перед игрой с «Рейнджерс» (2:1) в ЛЕ.
  • Юран 25 лет назад в составе «Штурма» забивал команде из Глазго на групповом этапе Лиги чемпионов.

«Не ожидал, что в нынешние времена в честь российского футболиста такой баннер могут сделать. Хоть и говорят, что спорт вне политики, но сегодня она, к сожалению, повсеместно влияет на спорт. Поэтому такой перформанс дорогого стоит.

Особенно приятно, что новое поколение фанатов «Штурма» помнит. Значит, не просто так я в Граце играл – видимо, неплохо это делал. Они и выиграли вчера – 2:1. До сих пор помогаю бывшему клубу (смеется).

25 лет прошло, но до сих пор помню тот матч из 2000-го и свой первый гол. За шотландцев Андрей Канчельскис играл. После матча он удивлялся: «Ничего не понимаю, что у вас за команда? Вы в Глазго получили 0:5 без шансов, а дома нас просто порвали».

Ответил ему, что аура Шварценеггера нам просто помогает – у «Штурма» же стадион имя Арнольда носит. По правде говоря, мы и сами тогда немного удивились – всe-таки «Рейнджерс» был серьeзной силой.

К нам с Рамизом Мамедовым в Граце очень тепло относились. Австрийцы сами по себе более сдержанные, чем португальцы или итальянцы, но и фамилию после голов скандировали, и на улице подходили, желали успеха.

У «Штурма» ещe была традиция: после матча футболисты брали детей, у кого были маленькие, и с ними делали круг почeта по стадиону.

Моему Артeму как раз четыре-пять лет было. И вот мы шли вдоль трибун, люди аплодировали – очень семейная была атмосфера», – рассказал Юран.

Источник: «Чемпионат»
Австрия. Бундеслига Турция. Суперлига Серик Беледиеспор Штурм Юран Сергей
  • Читайте нас: 