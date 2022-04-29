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Официально: Рангник – новый тренер сборной Австрии

29 апреля 2022, 13:59
6

Федерация футбола Австрии подтвердила назначение Ральфа Рангника на пост главного тренера национальной сборной.

63-летний специалист продолжит возглавлять «Манчестер Юнайтед» до конца сезона, после чего приступит к новым обязанностям. В конце мая он будет готовить команду к матчам Лиги наций.

Немец заключил контракт на два года с опцией автоматического продления на аналогичный срок в случае выхода на Евро-2024.

В тренерский штаб Рангника вошел Ларс Корнетка, который ранее работал в «Локомотиве», занимая должность руководителя по спорту и развитию.

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Источник: Федерация футбола Австрии
Австрия. Бундеслига Манчестер Юнайтед Австрия Рангник Ральф
Комментарии (6)
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ilichkadr
1651232595
Быстро Рангник переобулся. Чем-то он похож на известного персонажа Альфа - американского комедийного сериала 80-х годов прошлого века. Да и имена созвучны Ральф, Альф.......
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talgatnurzhanov2006
1651235862
За год успел побывать в Ред Булле, Локомотиве, МЮ и в сб.Австрии. Бабла срубил не плохо.
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Azenkur
1651237149
Ральф Бублик, покатился по работодателям разрушать футбол)
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nemolod
1651237497
Ральф-просто умелый шабашник,навалял дров в одной команде,пошел валять дрова в другую,затем в третью-молодец!
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