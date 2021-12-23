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Официально: Рангник – новый тренер сборной Австрии

Федерация футбола Австрии подтвердила назначение Ральфа Рангника на пост главного тренера национальной сборной.

63-летний специалист продолжит возглавлять «Манчестер Юнайтед» до конца сезона, после чего приступит к новым обязанностям. В конце мая он будет готовить команду к матчам Лиги наций.

Немец заключил контракт на два года с опцией автоматического продления на аналогичный срок в случае выхода на Евро-2024.

В тренерский штаб Рангника вошел Ларс Корнетка, который ранее работал в «Локомотиве», занимая должность руководителя по спорту и развитию.

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Источник: Федерация футбола Австрии

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Сегодня, 13:59
Комментарии5
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    Рейтинг: +127

    Azenkur 1 минуту назад

    Ральф Бублик, покатился по работодателям разрушать футбол)

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    Рейтинг: +761

    talgatnurzhanov2006 22 минуты назад

    За год успел побывать в Ред Булле, Локомотиве, МЮ и в сб.Австрии. Бабла срубил не плохо.

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    Рейтинг: +960

    mama1991 56 минут назад

    пошла 3.14 зда по кочкам, понесло деда суперспеца))))

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    Рейтинг: +14575

    ilichkadr 1 час назад

    Быстро Рангник переобулся. Чем-то он похож на известного персонажа Альфа - американского комедийного сериала 80-х годов прошлого века. Да и имена созвучны Ральф, Альф.......

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    Рейтинг: +14000

    Barmaleushka 1 час назад

    Хана австриякам .

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