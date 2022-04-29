Официально: Рангник – новый тренер сборной Австрии

Федерация футбола Австрии подтвердила назначение Ральфа Рангника на пост главного тренера национальной сборной.

63-летний специалист продолжит возглавлять «Манчестер Юнайтед» до конца сезона, после чего приступит к новым обязанностям. В конце мая он будет готовить команду к матчам Лиги наций.

Немец заключил контракт на два года с опцией автоматического продления на аналогичный срок в случае выхода на Евро-2024.

В тренерский штаб Рангника вошел Ларс Корнетка, который ранее работал в «Локомотиве», занимая должность руководителя по спорту и развитию.

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