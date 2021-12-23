«Арсенал» отказался менять Обамеянга на Икарди в январе (The Athletic)

Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди мог перейти в «Арсенал» в январе.

По информации The Athletic, французский клуб предложил обменять 28-летнего аргентинца на Пьера-Эмерика Обамеянга, но получил отказ.

1 февраля «Арсенал» объявил о расторжении контракта с 32-летним габонцем.

Он перешел в «Барселону» на правах свободного агента.

Обамеянг подписал контракт с «Барсой» до 2025 года.

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