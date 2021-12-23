«Арсенал» отказался менять Обамеянга на Икарди в январе (The Athletic)

Если это не бред,то Арсенал жестко просчитался.Я бы посмотрел на Мауро в Англии,а Обамеянгу ни хорошего ни плохого желать не буду после таких условий расторжения.
Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди мог перейти в «Арсенал» в январе.
По информации The Athletic, французский клуб предложил обменять 28-летнего аргентинца на Пьера-Эмерика Обамеянга, но получил отказ.
- 1 февраля «Арсенал» объявил о расторжении контракта с 32-летним габонцем.
- Он перешел в «Барселону» на правах свободного агента.
- Обамеянг подписал контракт с «Барсой» до 2025 года.
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