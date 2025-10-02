Грандиозный перформанс в честь Юрана на матче Лиги Европы

В эти минуты проходит матч 2-го тура общего этапа Лиги Европы между «Штурмом» и «Рейнджерс».
Перед игрой болельщики австрийцев устроили ретроперформанс. Они напомнили прошлые еврокубковые кампании, изобразив на трибуне бывшего форварда команды Сергея Юрана.
Игрок забил победный гол за «Штурм» в матче против «Рейнджерс» 25 лет назад.
- Юран был в «Штурме» в 2000-2001 годах.
- Сейчас он тренирует турецкий «Серик Беледиеспор».
- За «Штурм» выступает российский вратарь Даниил Худяков.
Фото: Ronnie Esplin/X
Источник: «Бомбардир»