Грандиозный перформанс в честь Юрана на матче Лиги Европы

Вчера, 22:37
5

В эти минуты проходит матч 2-го тура общего этапа Лиги Европы между «Штурмом» и «Рейнджерс».

Перед игрой болельщики австрийцев устроили ретроперформанс. Они напомнили прошлые еврокубковые кампании, изобразив на трибуне бывшего форварда команды Сергея Юрана.

Игрок забил победный гол за «Штурм» в матче против «Рейнджерс» 25 лет назад.

Фото: Ronnie Esplin/X

Источник: «Бомбардир»
Garrincha58
1759435199
А почему Сельта не делает такие перфомансы?
Икстоляникс-Нибиру-vkonta
1759438820
Круто
Чилим.
1759474483
Молодцы, помнят. назло всем.
