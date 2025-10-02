Грандиозный перформанс в честь Юрана на матче Лиги Европы

В эти минуты проходит матч 2-го тура общего этапа Лиги Европы между «Штурмом» и «Рейнджерс».

Перед игрой болельщики австрийцев устроили ретроперформанс. Они напомнили прошлые еврокубковые кампании, изобразив на трибуне бывшего форварда команды Сергея Юрана.

Игрок забил победный гол за «Штурм» в матче против «Рейнджерс» 25 лет назад.

Юран был в «Штурме» в 2000-2001 годах.

Сейчас он тренирует турецкий «Серик Беледиеспор».

За «Штурм» выступает российский вратарь Даниил Худяков.

Фото: Ronnie Esplin/X