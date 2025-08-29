Определились все участники общего этапа Лиги Европы-2025/26

Стали известны 36 команд, пробившихся в общий этап ЛЕ этого сезона.
Жеребьевка пройдет сегодня. Все участники распределены по четырем корзинам.
1-я корзина
- «Рома» (Италия)
- «Порту» (Португалия)
- «Рейнджерс» (Шотландия)
- «Фейеноорд» (Нидерланды)
- «Лилль» (Франция)
- «Динамо Загреб» (Хорватия)
- «Бетис» (Испания)
- «Зальцбург» (Австрия)
- «Астон Вилла» (Англия)
2-я корзина
- «Фенербахче» (Турция)
- «Брага» (Португалия)
- «Црвена Звезда» (Сербия)
- «Лион» (Франция)
- ПАОК (Греция)
- «Виктория Пльзень» (Чехия)
- «Ференцварош» (Венгрия)
- «Селтик» (Шотландия)
- «Маккаби Тель-Авив» (Израиль)
3-я корзина
- «Янг Бойз» (Швейцария)
- «Базель» (Швейцария)
- «Мидтьюлланд» (Дания)
- «Фрайбург» (Германия)
- «Лудогорец» (Болгария)
- «Ноттингем Форест» (Англия)
- «Штурм» (Австрия)
- ФКСБ (Румыния)
- «Ницца» (Франция)
4-я корзина
- «Болонья» (Италия)
- «Сельта» (Испания)
- «Штутгарт» (Германия)
- «Панатинаикос» (Греция)
- «Мальме» (Швеция)
- «Гоу Эхед Иглс» (Нидерланды)
- «Утрехт» (Нидерланды)
- «Генк» (Бельгия)
- «Бранн» (Норвегия)
Источник: «Бомбардир»