Определились все участники общего этапа Лиги Европы-2025/26

Сегодня, 00:48

Стали известны 36 команд, пробившихся в общий этап ЛЕ этого сезона.

Жеребьевка пройдет сегодня. Все участники распределены по четырем корзинам.

1-я корзина

2-я корзина

3-я корзина

4-я корзина

Чалов забил за ПАОК впервые с февраля
ПАОК Чалова и Оздоева узнал соперника по плей-офф квалификации Лиги Европы
Чалов, Кокорин и еще 10 россиян заявлены на матчи 3-го отборочного раунда еврокубков
romawkinan
1756418060
Ответить
Главные новости
Определились все участники общего этапа Лиги Европы-2025/26
00:48
1
ВидеоЛапочкин – о пенальти в матче «Локо» – «Акрон»: «Это караул, у судей каша в голове»
00:36
Семин двумя словами описал результаты «Ростова»
00:12
Галактионов оценил уход Самошникова в «Спартак»
Вчера, 23:47
1
ЦСКА рассматривает трех опорников
Вчера, 23:23
«Локомотив» продлил контракт с вратарем
Вчера, 23:11
Тренер «Кайрата» отреагировал на итоги жеребьевки ЛЧ
Вчера, 22:10
4
Челестини попросил ЦСКА купить Баринова у «Локомотива»
Вчера, 21:58
2
Фото«Байер» жестко потроллил «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 21:48
1
Костромской «Спартак» отказался назначать Мостового
Вчера, 21:34
1
Все новости
Чалов забил за ПАОК впервые с февраля
Вчера, 22:22
ПАОК Чалова и Оздоева узнал соперника по плей-офф квалификации Лиги Европы
15 августа
Чалов, Кокорин и еще 10 россиян заявлены на матчи 3-го отборочного раунда еврокубков
5 августа
Итоги жеребьевки раунда плей-офф квалификации Лиги Европы
4 августа
Кокорин заявлен на 2-й отборочный раунд Лиги конференций
22 июля
Российский игрок забил решающий гол в матче отбора Лиги Европы
18 июля
Белорус Шкурин испугался лететь на матч в Казахстан из-за угрозы ареста
16 июля
2
УЕФА исключил из Лиги Европы обладателя Кубка Англии
12 июля
3 россиянина заявлены на 1-й отборочный раунд Лиги Европы, еще 13 – в Лиге конференций
9 июля
Российского нападающего не пустили на матч Лиги Европы
3 июля
6
Определились все участники Лиги Европы и Лиги конференций сезона-2025/26
4 июня
Определились 13 участников общего этапа Лиги Европы-2025/26
30 мая
Губерниев прокомментировал поражение «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы
23 мая
ФотоОпубликована символическая сборная сезона в Лиге Европы
22 мая
ФотоОбъявлен лучший игрок Лиги Европы сезона-2024/25
22 мая
17-летний вингер «Тоттенхэма» побил рекорд Лиги Европы
22 мая
Аморим ответил на претензии Гарначо
22 мая
Капитану «Тоттенхэма» не хватило золотой медали после финала Лиги Европы
22 мая
Магуайр повздорил с лучшим игроком финала Лиги Европы
22 мая
«Манчестер Юнайтед» установил клубный антирекорд по числу поражений за сезон в 21-м веке
22 мая
ФотоРеакция Почеттино на победу «Тоттенхэма» в Лиге Европы
22 мая
Хын-Мин Сон стал автором уникального достижения
22 мая
Каррагер поиздевался над «Манчестер Юнайтед», обыграв знаменитую цитату Фергюсона
22 мая
Игрок «МЮ» упрекнул Аморима после поражения в финале Лиги Европы
22 мая
Капитан «Тоттенхэма» – Кейну: «Гарри, мы тоже взяли трофей!»
22 мая
2
Канчельскис назвал виновников поражения «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы
22 мая
1
«Тоттенхэм» побил рекорд Лиги Европы
22 мая
Бэйл отреагировал на победу «Тоттенхэма» в Лиге Европы
22 мая
