Юран подробно рассказал о долгах в «Серике»

Экс-тренер «Серик Беледиеспора» Сергей Юран раскрыл подробности разбирательства с турецким клубом.

– Была договоренность, мы подписали бумаги. Первая выплата должна была быть 15 ноября. Клуб попросил разбить зарплату на три платежа, я согласился.

В ноябре выплата не пришла. Здесь понятно, что нужно подавать иск, и две с половиной недели назад мы отправили письмо.

– Обсуждаете ли вы с вашими бывшими игроками эту ситуацию?

– Я на связи с российскими легионерами «Серик Беледиеспор», ситуация такая же, выплат нет.

Разговаривал с Берковским и Гоцуком, их юристы направили такое же письмо в клуб и готовят бумаги для отправки в ФИФА.

– Что может сделать ФИФА в этой ситуации?

– В худшем случае, если клуб перестанет существовать, у ФИФА есть страховка, есть деньги, тогда она выплатит нам задолженность за турецкую команду в течение полутора лет.

В любом случае, мы получим зарплату, которую нам не платили. К сожалению, такого нет в России. Недавно было подобное в «Химках». Игроки и персонал год отработали и ничего не получат.