  • УЕФА обвинили в соучастии в геноциде: «Выгоните немедленно Израиль!»

УЕФА обвинили в соучастии в геноциде: «Выгоните немедленно Израиль!»

Сегодня, 15:15
3

Фанаты «Селтика» провели акцию протеста против УЕФА во время матча Лиги Европы с «Брагой» (0:2).

Они обвинили Союз европейских футбольных ассоциаций в соучастии в геноциде из-за ситуации с неотстранением Израиля.

Болельщики из ультрас-группировки Green Brigade растянули на стадионе несколько текстовых баннеров.

Если сложить их вместе, то получится следующее: «УЕФА участвует в геноциде, нормализуя действия Израиля. Выгоните их немедленно!»

  • Израиль ведет боевые действия в секторе Газа с октября 2023 года.
  • Ранее в ООН призвали отстранить Израиль от футбольных турниров, назвав действия израильских военных «геноцидом на оккупированной палестинской территории».
  • Список стран, которые поддерживают спортивные санкции в отношении Израиля, можно посмотреть здесь.
  • ФИФА отказался отстранять Израиль, УЕФА отложил голосование из-за мирного плана Дональда Трампа.

Еще по теме:
«Мерзкие лицемерные лживые крысы»: реакция на решение ФИФА по Израилю 19
ФИФА не стала отстранять Израиль: объяснения от Инфантино 29
В ФИФА подтвердили паузу в принятии решения об отстранении Израиля 11
Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Отборочные матчи к ЧМ. Европа Брага Селтик Израиль
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Вомбат
1759495476
Автор, чтобы тебя не обвиняли в "соучастии убийству русского языка", срочно учи язык, который тебе явно не родной. Соучастие может быть только в чем-то, а выражение "соучастие чему-то" я слышал только от нерусских уроженцев Средней Азии.
Ответить
Интерес
1759499259
Скорее "Селтик" распустят,чем обидят палестинских козаков.
Ответить
Айболид
1759499905
Не разрешат им отстранять тех , кого нельзя отстранять . Вы тут хоть всем миром взвойте .
Ответить
