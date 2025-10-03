УЕФА обвинили в соучастии в геноциде: «Выгоните немедленно Израиль!»

Фанаты «Селтика» провели акцию протеста против УЕФА во время матча Лиги Европы с «Брагой» (0:2).

Они обвинили Союз европейских футбольных ассоциаций в соучастии в геноциде из-за ситуации с неотстранением Израиля.

Болельщики из ультрас-группировки Green Brigade растянули на стадионе несколько текстовых баннеров.

Если сложить их вместе, то получится следующее: «УЕФА участвует в геноциде, нормализуя действия Израиля. Выгоните их немедленно!»