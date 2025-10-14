Введите ваш ник на сайте
Отбор ЧМ-2026. Англия, Испания и Италия крупно выиграли, разгромное поражение Грузии, дубль Роналду не стал победным и другие результаты

Вчера, 23:43

Завершились еще восемь матчей 8-го тура европейской квалификации ЧМ-2026.

Испания разгромила Болгарию, Англия – Латвию, Турция – Грузию, Италия – Израиль.

Скромнее победили Сербия и Ирландия, а Португалия умудрилась потерять очки, несмотря на дубль Криштиану Роналду.

Отборочные матчи к ЧМ. Европа. Группа I. 8 тур
Эстония - Молдавия - 1:1 (1:0)
Голы: 1:0 - М. Кяйт, 12; 1:1 - Ш. Бодиштяну, 64.
Италия - Израиль - 3:0 (0:0)
Голы: 1:0 - М. Ретеги, 45+2 (с пенальти); 2:0 - М. Ретеги, 74; 3:0 - Д. Манчини, 90+3.
Отборочные матчи к ЧМ. Европа. Группа E. 8 тур
Турция - Грузия - 4:1 (3:0)
Голы: 1:0 - К. Йылдыз, 14; 2:0 - М. Демирал, 22; 3:0 - Ю. Акгюн, 35; 4:0 - М. Демирал, 52; 4:1 - Г. Кочорашвили, 64.
Испания - Болгария - 4:0 (1:0)
Голы: 1:0 - М. Мерино, 35; 2:0 - М. Мерино, 57; 3:0 - А. Чернев, 79 (в свои ворота); 4:0 - М. Оярсабаль, 90+2 (с пенальти).
Отборочные матчи к ЧМ. Европа. Группа F. 8 тур
Ирландия - Армения - 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - Э. Фергюсон, 70.
Удаления: нет - Т. Барсегян, 52.
Португалия - Венгрия - 2:2 (1:1)
Голы: 0:1 - А. Салаи, 8; 1:1 - К. Роналду, 22; 2:1 - К. Роналду, 45+3; 2:2 - Д. Собослаи, 90+1.
Отборочные матчи к ЧМ. Европа. Группа K. 8 тур
Андорра - Сербия - 1:3 (1:1)
Голы: 1:0 - Г. Лопес, 17; 1:1 - К. Гарсия, 19 (в свои ворота); 1:2 - Д. Влахович, 54; 1:3 - А. Митрович, 77 (с пенальти).
Латвия - Англия - 0:5 (0:2)
Голы: 0:1 - Э. Гордон, 26; 0:2 - Г. Кейн, 44; 0:3 - Г. Кейн, 45+4 (с пенальти); 0:4 - М. Тонисевс, 58 (в свои ворота); 0:5 - Э. Эзе, 86.
