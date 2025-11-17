Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Реакция тренера Армении на 1:9 от Португалии

Сегодня, 09:48
8

Егише Меликян, главный тренер сборной Армении, прокомментировал 1:9 от сборной Португалии в отборе ЧМ-2026.

  • Единственный гол у Армении забил капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян.
  • У Португалии из-за дисквалификации не играл Криштиану Роналду.
  • Португалия оформила путевку на ЧМ-2026.

«У нас молодая команда, и мы пока не готовы играть с такими сильными соперниками. Но благодаря таким матчам мы станем сильнее в будущем.

Мы допускали ошибки, которые надломили команду психологически. Мы не ожидали, что ошибемся настолько грубо в эпизодах со вторым и третьим голами Португалии. Впереди у нас несколько товарищеских матчей. Постараемся получше подготовиться и исправиться», – сказал Меликян.

Еще по теме:
Сперцян вошел в топ-5 бомбардиров сборной Армении 1
Отбор ЧМ-2026. Португалия уничтожила Армению (9:1) и пробилась в основную стадию турнира 17
Армения и Азербайджан не сыграют на ЧМ-2026
Источник: УЕФА
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Армения. Премьер-лига Армения Португалия Меликян Егише
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Max-Min-vkontakte
1763364081
и всё? а где "харакири"?)
Ответить
Garrincha58
1763364321
мы тоже когда-то влетали португалам 1-7
Ответить
...уефан
1763364457
..."Отскочили португальцы"...
Ответить
lek!
1763365758
Где-то в сторонке обиженный Роналду наблюдал за матчем . Хороший для него был шанс наколотить парочку мячей.
Ответить
evgevg13
1763368532
Ну 1-9 это не 1-19. Так что всё норм.
Ответить
Спартач80
1763368829
Разгромно вы продули в Карабахе, а тут... ну отмажетесь, вы же лизуны гейропы...
Ответить
гууд
1763368916
жалко что Криш не играл, возможно был бы счет крупнее..
Ответить
Главные новости
Головин назвал клуб РПЛ, в который точно не перейдет
12:24
Российский тренер вызвался возглавить «Спартак»: «Я уверен в своих силах»
11:45
2
Лидер РПЛ с трудом обыграл свою молодежку
11:12
Извинения Гаттузо после 1:4 Италии от Норвегии
10:59
3
Мнение Газзаева о совмещении Карпина
10:48
2
Круговой объяснил, чем его удивило увольнение Станковича из «Спартака»
10:25
4
Дивеев опасается, что его «пырнут» ножом
10:16
5
Губерниев порекомендовал тренера для «Спартака»: «Он лучший сейчас»
09:58
10
Реакция тренера Армении на 1:9 от Португалии
09:48
8
Известны 32 из 48 участников ЧМ-2026
09:18
1
Все новости
Все новости
Реакция тренера Армении на 1:9 от Португалии
09:48
8
Только одна сборная до Англии не пропускала в европейском отборе ЧМ
09:39
Норвегия разгромила Италию и вышла на ЧМ-2026, Холанд сделал дубль
00:40
4
Сперцян вошел в топ-5 бомбардиров сборной Армении
Вчера, 23:52
1
Кейн обошел Пеле по голам за сборную
Вчера, 23:40
2
Отбор ЧМ-2026. Станкович помог Сербии победить Латвию
Вчера, 22:00
Отбор ЧМ-2026. Англия обыграла Албанию и закончила квалификацию с общим счетом 22:0
Вчера, 21:56
3
Отбор ЧМ-2026. Франция победила Азербайджан (3:1), Украина вышла в стыки
Вчера, 21:52
2
Реакция Роналду на выход Португалии на ЧМ-2026
Вчера, 20:28
Отбор ЧМ-2026. Ирландия благодаря голу на 96-й минуте победила Венгрию и вышла в стыки
Вчера, 19:10
2
Отбор ЧМ-2026. Португалия уничтожила Армению (9:1) и пробилась в основную стадию турнира
Вчера, 18:55
17
Определились 5 участников стыковых матчей ЧМ-2026 в Европе
Вчера, 16:18
Игрок Бельгии Доку: «Если не можем обыграть Казахстан, нам нечего делать на ЧМ-2026»
Вчера, 12:33
3
ФотоБлагородный поступок сборной Беларуси в Дании
Вчера, 12:18
7
В Дании назвали катастрофой ничью с Беларусью
Вчера, 11:26
1
Футболист «Челси» установил рекорд сборной Казахстана
Вчера, 01:40
Отбор ЧМ-2026. Беларусь добыла сенсационную ничью, Швеция разгромно проиграла и другие результаты
Вчера, 00:47
Сборная Испании побила рекорд, установленный при Дель Боске
15 ноября
Отбор ЧМ-2026. Испания на выезде разгромила Грузию (4:0), у Оярсабаля дубль
15 ноября
Отбор ЧМ-2026. Казахстан в меньшинстве удержал ничью с Бельгией (1:1)
15 ноября
7
Еще одна европейская сборная вышла на ЧМ-2026
15 ноября
2
Отбор ЧМ-2026. Германия победила на выезде Люксембург (2:0), Польша и Нидерланды сыграли вничью (1:1)
15 ноября
Известна 1 сборная, которая сыграет в стыковых матчах ЧМ-2026 в Европе
14 ноября
ВидеоХоланд устроил сюрприз сборной Норвегии после разгрома Эстонии
14 ноября
3
Тренер Португалии объяснил удаление Роналду: «Защитник драматично упал на газон»
14 ноября
2
Гаттузо разозлился на болельщиков сборной Италии после матча с Молдовой
14 ноября
Тренер сборной Португалии отреагировал на скандальное удаление Роналду
14 ноября
10
Мбаппе стал вторым самым молодым игроком после Пеле с 400 голами в карьере
14 ноября
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 