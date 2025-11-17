Реакция тренера Армении на 1:9 от Португалии

Егише Меликян, главный тренер сборной Армении, прокомментировал 1:9 от сборной Португалии в отборе ЧМ-2026.

Единственный гол у Армении забил капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян.

У Португалии из-за дисквалификации не играл Криштиану Роналду.

Португалия оформила путевку на ЧМ-2026.

«У нас молодая команда, и мы пока не готовы играть с такими сильными соперниками. Но благодаря таким матчам мы станем сильнее в будущем.

Мы допускали ошибки, которые надломили команду психологически. Мы не ожидали, что ошибемся настолько грубо в эпизодах со вторым и третьим голами Португалии. Впереди у нас несколько товарищеских матчей. Постараемся получше подготовиться и исправиться», – сказал Меликян.