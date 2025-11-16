В Дании назвали катастрофой ничью с Беларусью

Полузащитник сборной Дании Густав Исаксен прокомментировал ничью с Беларусью (2:2) в отборе ЧМ-2026.

Слова Исаксена приводит Football.by со ссылкой на sport.tv2.dk.

– Это так обидно. Это катастрофа. Мы дали им столько шансов... Я не знаю, что мы сделали.

– Что почувствовали, когда Беларусь сравняла счет?

– Мы так занервничали, что все перестали защищаться. Ох, как же сейчас больно! Вчера на пресс-конференции я сказал, что если мы не победим, то не заслуживаем ехать на чемпионат мира. Не думаю, что мы их недооценили, но уходить без победы – это просто безумие.

– Вы чувствуете, что не заслуживаете поездки на чемпионат мира?

– Сейчас очень больно, и, конечно, нужно вставать. Нам повезло, что у нас ещe есть шанс с Шотландией. Не выиграть такую игру сегодня – это катастрофа.