Реакция Сперцяна на поражение 1:9 в отборе ЧМ-2026

Полузащитник «Краснодара» и сборной Армении Эдуард Сперцян поделился впечатлениями после гостевого матча с Португалией.

Команды встречались в 10-м туре отбора ЧМ-2026.

Португальцы выиграли со счетом 9:1.

Сперцян стал автором единственного гола армянской сборной.

«В футболе бывает и так. Но подобные матчи дают нам ещe больше мотивации для роста. Мы не сдаeмся и продолжаем работать, всe впереди. Спасибо всем, кто поддерживал и переживал», – написал Сперцян в своeм телеграм-канале.