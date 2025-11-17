Введите ваш ник на сайте
Реакция Сперцяна на поражение 1:9 в отборе ЧМ-2026

Сегодня, 22:59
1

Полузащитник «Краснодара» и сборной Армении Эдуард Сперцян поделился впечатлениями после гостевого матча с Португалией.

  • Команды встречались в 10-м туре отбора ЧМ-2026.
  • Португальцы выиграли со счетом 9:1.
  • Сперцян стал автором единственного гола армянской сборной.

«В футболе бывает и так. Но подобные матчи дают нам ещe больше мотивации для роста. Мы не сдаeмся и продолжаем работать, всe впереди. Спасибо всем, кто поддерживал и переживал», – написал Сперцян в своeм телеграм-канале.

Источник: телеграм-канал Эдуарда Сперцяна
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Краснодар Армения Португалия Сперцян Эдуард
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1763410801
Зато правильный выбор сделал!Будете расти до уровня 1-7.
Ответить
