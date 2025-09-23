Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

В ООН призвали отстранить Израиль от футбольных турниров

Сегодня, 19:07

Восемь экспертов ООН обратились к ФИФА и УЕФА по поводу отстранения Израиля.

Они считают, что израильские клубы и сборные не должны участвовать в международных турнирах, пока идут боевые действия в секторе Газа.

Действия Израиля эксперты назвали «геноцидом на оккупированной палестинской территории».

«Спорт должен отказаться от представления о том, что все идет как обычно. Спортивные организации не должны закрывать глаза на серьезные нарушения прав человека, особенно когда их платформы используются для нормализации несправедливости», – говорится в заявлении.

Еще по теме:
В РФС объяснили, почему не поддерживают отстранение израильских команд 6
Легенда «МЮ» призвал забанить Израиль: «Почему действуют двойные стандарты? Россию отстранили через четыре дня» 7
⚡️ Сборная Испании может бойкотировать ЧМ-2026: подробности 9
Источник: EFE
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Израиль
Рекомендуем
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Desma
1758644539
"Восемь экспертов ООН" Интересно, какие страны представляют эти эксперты?
Ответить
СильныйМозг
1758644542
Нам нужно думать о своих проблемах, давным давно, пора расформировывать спартак!
Ответить
Блямба
1758644618
Эпштейн попросил бомбаррдирр прощюпать настгоение в массах? Таки нэт настроения.)
Ответить
Главные новости
В ООН призвали отстранить Израиль от футбольных турниров
19:07
3
Неймар одним словом описал 5-е место Рафиньи в голосовании за «Золотой мяч»
18:56
Черданцев сказал, за счет чего «Зенит» победил «Краснодар»
18:48
4
Сафонов прокомментировал поражение «ПСЖ» от «Марселя»
18:40
Непомнящий назвал российского футболиста, который сильнее выигравшего «Золотой мяч» Дембеле
18:27
2
Зарема ответила Фетисову: «Он точно не про ромбик на груди»
18:18
7
Мостовой хочет в тренерский штаб Семака в «Зените»: «Меня берите, чего, я тоже посижу»
18:12
8
Юран отреагировал на новость о задержке зарплат в «Серик Беледиеспоре»
17:55
1
Быстров – о «Спартаке» без дисквалифицированного Станковича: «Зачем им тренер, блин»
17:31
8
Радимов не согласился с мнением Аршавина по матчу «Краснодар» – «Зенит»
17:03
6
Все новости
Все новости
Определено самое популярное спортивное событие в истории
19 сентября
1
ФотоРоссия поднялась на две позиции в рейтинге ФИФА, Аргентина потеряла лидерство
18 сентября
13
⚡️ Сборная Испании может бойкотировать ЧМ-2026: подробности
17 сентября
9
Премьер-министр Испании выступил за отстранение израильских команд
15 сентября
4
ФИФА объявила об изменении календаря матчей сборных
15 сентября
1
ФИФА изменит календарь матчей сборных: подробности
12 сентября
Тренер сборной Молдавии ушел в отставку после 1:11 от Норвегии
11 сентября
2
Вратарь Молдавии рассказал о самочувствии после 1:11
10 сентября
2
Стало известно, с какой целью сборная Норвегии забила 11 Молдавии
10 сентября
6
Реакция Рабинера на оглушительную победу Норвегии над Молдавией
10 сентября
Украинский тренер извинился перед болельщиками после матча с Азербайджаном
10 сентября
1
«Это позор»: украинский вратарь прокомментировал ничью с Азербайджаном
10 сентября
4
Холанд двумя словами описал 11 голов Норвегии в ворота Молдавии
10 сентября
2
Роналду выложил пост после двух побед Португалии
10 сентября
Роналду повторил рекорд отбора ЧМ
10 сентября
Отбор ЧМ-2026. Франция в меньшинстве удержала волевую победу над Исландией (2:1), у Мбаппе 1+1, у гостей забил Гудьонсен
9 сентября
1
Отбор ЧМ-2026. 943-й гол Роналду помог Португалии добиться волевой победы в Венгрии (3:2)
9 сентября
4
Отбор ЧМ-2026. Англия не заметила Сербию в Белграде (5:0)
9 сентября
Отбор ЧМ-2026. Норвегия уничтожила Молдавию (11:1), Холанд забил 5, Осгор – 4
9 сентября
7
ФотоРангник выехал на 2-й тайм матча с Боснией на велосипеде
9 сентября
Отбор ЧМ-2026. Сперцян и Тикнизян помогли Армении обыграть Ирландию (2:1)
9 сентября
3
Отбор ЧМ-2026. Экс-спартаковец не позволил Украине победить Азербайджан (1:1)
9 сентября
4
Названа команда, которую должен возглавить Зидан
9 сентября
1
Гаттузо назвал матч Израиль – Италия самой безумной игрой в его тренерской карбере
9 сентября
В Сербии опубликовали заявление для фанатов перед игрой с Англией
9 сентября
Гаттузо – игроку сборной Израиля: «Закрой свой рот! Ты услышал меня?»
9 сентября
2
ВидеоРоссийский болельщик подробно рассказал об инциденте с Роналду в Ереване
9 сентября
3
Отбор ЧМ-2026. Италия после двух автоголов выгрызла победу над Израилем (5:4), домашнее поражение Беларуси и другие результаты
8 сентября
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 