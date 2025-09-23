В ООН призвали отстранить Израиль от футбольных турниров

Восемь экспертов ООН обратились к ФИФА и УЕФА по поводу отстранения Израиля.

Они считают, что израильские клубы и сборные не должны участвовать в международных турнирах, пока идут боевые действия в секторе Газа.

Действия Израиля эксперты назвали «геноцидом на оккупированной палестинской территории».

«Спорт должен отказаться от представления о том, что все идет как обычно. Спортивные организации не должны закрывать глаза на серьезные нарушения прав человека, особенно когда их платформы используются для нормализации несправедливости», – говорится в заявлении.