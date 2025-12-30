957-й гол в карьере Роналду не спас «Аль-Наср» от потери очков

«Аль-Наср» на выезде сыграл вничью с «Аль-Иттифаком» в 12-м туре чемпионата Саудовской Аравии.
На дубль Джорджиньо Вейналдума своими голами ответили Жоау Феликс и Криштиану Роналду.
40-летний нападающий забил 957-й мяч в карьере: 815 – на клубном уровне, 142 – в составе сборной Португалии.
Саудовская Аравия. Премьер-лига. 12 тур
Аль-Иттифак - Аль-Наср - 2:2 (1:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Д. Вейналдум, 16; 1:1 - Ж. Феликс, 47; 1:2 - К. Роналду, 67; 2:2 - Д. Вейналдум, 80.
Источник: «Бомбардир»