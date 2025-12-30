Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • 957-й гол в карьере Роналду не спас «Аль-Наср» от потери очков

957-й гол в карьере Роналду не спас «Аль-Наср» от потери очков

Вчера, 22:27

«Аль-Наср» на выезде сыграл вничью с «Аль-Иттифаком» в 12-м туре чемпионата Саудовской Аравии.

На дубль Джорджиньо Вейналдума своими голами ответили Жоау Феликс и Криштиану Роналду.

40-летний нападающий забил 957-й мяч в карьере: 815 – на клубном уровне, 142 – в составе сборной Португалии.

Саудовская Аравия. Премьер-лига. 12 тур
Аль-Иттифак - Аль-Наср - 2:2 (1:0)
Голы: 1:0 - Д. Вейналдум, 16; 1:1 - Ж. Феликс, 47; 1:2 - К. Роналду, 67; 2:2 - Д. Вейналдум, 80.
Таблица турнира Календарь турнира

Еще по теме:
Милевский объяснил, почему не стал как Роналду: «Мне надо выпить пива, вина» 2
«Аль-Наср» Роналду сыграет с командой, ни разу не терявшей очки во внутреннем чемпионате 1
Маск отреагировал на публикацию Роналду
Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Наср Аль-Иттифак Роналду Криштиану
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Мбаппе выбыл на длительный срок из-за травмы
16:34
Абаскаль выступил с обращением в адрес «Спартака»
16:15
1
Легенду «Реала» экстренно госпитализировали из-за проблем с сердцем
16:11
Новогоднее обращение «Зенита»
15:22
4
Фото4-кратный чемпион в составе «Спартака» возглавил молодежку клуба
14:39
1
ФотоВалерий и Дарья Карпины выложили романтичное новогоднее фото
14:23
3
Стало известно, как ЦСКА будет использовать Гонду
13:59
3
Губерниев раскрыл, кто из футбольных деятелей разочаровал его в 2025 году
13:13
Аршавин вспомнил, как ему игралось против Роналду
13:03
1
В Испании определили лучшего россиянина в истории Примеры
12:48
4
Все новости
Все новости
Роналду впервые за 16 лет закончил календарный год без хет-триков
Вчера, 23:23
957-й гол в карьере Роналду не спас «Аль-Наср» от потери очков
Вчера, 22:27
Маск отреагировал на публикацию Роналду
29 декабря
Роналду – о 1000 голов: «Я сделаю это, если не будет травм, иншааллах»
28 декабря
3
Стали известны планы Роналду после карьеры
28 декабря
2
Роналду может покинуть «Аль-Наср» из-за нежной кожи
28 декабря
2
Роналду подвел итоги года: «40 голов в 40 лет»
28 декабря
Морган – после дубля Роналду: «Нет сомнений насчет величайшего бомбардира в истории»
28 декабря
1
Роналду одной фразой прокомментировал дубль в ворота «Аль-Охдуда»
27 декабря
40-летний Роналду оформил дубль против «Аль-Охдуда» (3:0), достигнув отметки в 956 голов
27 декабря
5
ФотоРоналду обзавелся элитной недвижимостью на острове в Красном море
23 декабря
17
«Динамо» не смогло вернуть бывшего тренера
23 декабря
7
ФИФА сняла санкции с клуба Роналду
23 декабря
ФотоБензема купил картину Пабло Пикассо
22 декабря
ФИФА наложила бан на клуб Роналду
21 декабря
В Саудовской Аравии выбрали тренера, который будет готовить сборную к ЧМ-2034
19 декабря
Фото40-летний Роналду выложил фото после сауны
19 декабря
10
Джорджина – о помолвочном кольце от Роналду за 6 миллионов: «Это меньшее, что он мог мне предложить после 10 лет ожидания»
18 декабря
3
ФотоБывший главный тренер «Ливерпуля» возглавил саудовский клуб
16 декабря
ВидеоЭкс-защитник «Барселоны» напал на пассажира в самолете
15 декабря
2
Роналду планируют снять в новой части легендарного фильма
13 декабря
1
ВидеоПогба стал совладельцем команды по верблюжьим скачкам
10 декабря
1
Нападающий «Аль-Ахли» арестован в Лондоне за драку в баре
9 декабря
Блаттер назвал страну, которая управляет мировым футболом
6 декабря
Подробности свадьбы Роналду и Джорджины
25 ноября
3
Роналду показал свой биологический возраст: «Данные не врут»
24 ноября
1
Фото40-летний Роналду ударом через себя забил 954-й гол в карьере
23 ноября
3
Трамп охарактеризовал Роналду после личной встречи в Белом доме
20 ноября
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 