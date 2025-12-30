957-й гол в карьере Роналду не спас «Аль-Наср» от потери очков

«Аль-Наср» на выезде сыграл вничью с «Аль-Иттифаком» в 12-м туре чемпионата Саудовской Аравии.

На дубль Джорджиньо Вейналдума своими голами ответили Жоау Феликс и Криштиану Роналду.

40-летний нападающий забил 957-й мяч в карьере: 815 – на клубном уровне, 142 – в составе сборной Португалии.