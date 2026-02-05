Роналду пропустит еще один матч «Аль-Насра»: подробности

Возвращение Криштиану Роналду в состав «Аль-Насра» задерживается.
Он пропустит матч 21-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Иттихада» в пятницу.
У 41-летнего португальца нет травм. Вероятно, его отсутствие связано с конфликтом с руководством клуба.
- Ранее Роналду не сыграл с «Аль-Риядом» (1:0).
- Он требует четких гарантий, что Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) внесет изменения в управление «Аль-Насром».
- Форвард грозит уходом из клуба в случае невыполнения его условий.
- У Криштиану 961 гол за карьеру.
Источник: твиттер Фабрицио Романо