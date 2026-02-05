Роналду пропустит еще один матч «Аль-Насра»: подробности

Возвращение Криштиану Роналду в состав «Аль-Насра» задерживается.

Он пропустит матч 21-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Иттихада» в пятницу.

У 41-летнего португальца нет травм. Вероятно, его отсутствие связано с конфликтом с руководством клуба.