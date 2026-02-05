Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Роналду поставил жесткий ультиматум в Саудовской Аравии

Вчера, 23:21
3

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду всерьез задумался об отъезде из Саудовской Аравии.

41-летний футболист в общении с высокопоставленными саудовскими чиновниками озвучил ультиматум.

Он пригрозил покинуть лигу, если его требования по трансферам будут проигнорированы.

Португалец считает, что его предали, поэтому он пошел на радикальные меры.

  • У Криштиану 961 гол за карьеру.
  • Он требует четких гарантий, что Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) внесет изменения в управление «Аль-Насром».
  • Роналду убежден, что PIF более эффективно управляет «Аль-Хилялем».

Еще по теме:
Президент ФИФА Инфантино поздравил Роналду с 41-летием
Роналду пропустит еще один матч «Аль-Насра»: подробности 1
Кержаков: «Роналду – это несравнимый с Месси футболист» 3
Источник: CBS Sports
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Наср Роналду Криштиану
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Безлимит
1770323714
Имеет право.В его контракте было прописано что он в клубе не просто игрок--а тот кто решает по всем вопросам в клубе.
Ответить
rammax fcsm
1770327985
педика-истеричку в очередной раз что-то не устраивает.. бадри на голубом самолётике не прилетел?
Ответить
subbotaspartak
1770328551
Поставит всех раком И забьёт тыщу с гаком...
Ответить
Главные новости
ФотоСтали известны все полуфиналисты Кубка Испании
01:23
Определились четвертьфинальные пары Кубка Франции
01:11
«Рубин» интересуется полузащитником «Ростова»
00:50
«Реал» хочет забрать звезду «Манчестер Сити»
00:46
ФотоЗенитовец Ерохин получил сертификат УЕФА
00:17
2
Азар назвал идеального тренера для «Челси»
Вчера, 23:43
1
Кержаков удивил выбором самого сложного защитника в карьере: «Он просто уничтожал»
Вчера, 23:36
3
Роналду поставил жесткий ультиматум в Саудовской Аравии
Вчера, 23:21
3
«Балтика» отказалась от спартаковца
Вчера, 23:00
1
В «Реале» недовольны тренерскими решениями Арбелоа
Вчера, 22:49
Все новости
Все новости
Роналду поставил жесткий ультиматум в Саудовской Аравии
Вчера, 23:21
3
Президент ФИФА Инфантино поздравил Роналду с 41-летием
Вчера, 22:25
Бензема оформил хет-трик в дебютном матче за «Аль-Хиляль»
Вчера, 21:57
2
Роналду пропустит еще один матч «Аль-Насра»: подробности
Вчера, 20:46
1
Кержаков: «Роналду – это несравнимый с Месси футболист»
Вчера, 13:26
4
ФотоРоналду исполнился 41 год, его поздравил «МЮ»
Вчера, 10:35
1
Фабрицио Романо сообщил, чем закончился демарш Роналду
4 февраля
Роналду может бойкотировать второй матч «Аль-Насра» подряд
4 февраля
1
Пономарев оскорбил Роналду
4 февраля
12
Бензема назвал азиатский «Реал»
4 февраля
В Португалии прояснили ситуацию с демаршем Роналду в «Аль-Насре»
4 февраля
2
Роналду может расторгнуть контракт с «Аль-Насром»: подробности
4 февраля
7
Канте учинил бунт в Саудовской Аравии
3 февраля
3
Роналду пропустил тренировку «Аль-Насра»
3 февраля
2
Сорвался трансфер Канте в «Фенербахче»
3 февраля
Роналду может покинуть «Аль-Наср» летом
3 февраля
3
ФотоБензема сменил команду внутри Саудовской Аравии
3 февраля
4
Забастовка Роналду задерживает три трансфера
2 февраля
1
«Аль-Наср» без Роналду выиграл и сравнялся с лидером чемпионата
2 февраля
1
Роналду нет в заявке «Аль-Насра» – он решил бойкотировать матч из-за конфликта с руководством клуба
2 февраля
2
Роналду блокирует трансфер Бензема
2 февраля
3
Роналду закатил бунт в «Аль-Насре»
2 февраля
7
Известен новый клуб Бензема
1 февраля
3
Бензема посчитал предложение от «Аль-Иттихада» оскорбительным и придумал дальнейшие шаги
31 января
Роналду опустили в списке бомбардиров саудовской лиги
31 января
Роналду одним словом описал победу «Аль-Насра» над 14-й командой чемпионата
31 января
1
961-й гол в карьере Роналду помог «Аль-Насру» разгромить «Аль-Холуд»
30 января
Роналду потерял лидерство в списке лучших бомбардиров чемпионата Саудовской Аравии
28 января
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 