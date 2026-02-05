Роналду поставил жесткий ультиматум в Саудовской Аравии

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду всерьез задумался об отъезде из Саудовской Аравии.

41-летний футболист в общении с высокопоставленными саудовскими чиновниками озвучил ультиматум.

Он пригрозил покинуть лигу, если его требования по трансферам будут проигнорированы.

Португалец считает, что его предали, поэтому он пошел на радикальные меры.