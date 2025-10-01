Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Названы страны, которые поддерживают отстранение Израиля

1 октября, 13:03
2

Несколько европейских футбольных федераций призывают УЕФА немедленно принять меры в отношении Израиля. Среди них футбольные федерации Испании, Турции и Норвегии.

Некоторые источники сообщают, что Футбольная ассоциация Англии тоже заинтересована в отстранении израильских команд от выступлений.

«Есть четкое движение», – заявил источник в УЕФА.

Следующее заседание исполкома УЕФА состоится 3 декабря.

Ранее сообщалось, что вопрос о возможном отстранении Израиля отложен на неопределенный срок из-за предложений президента США Дональда Трампа по ситуации в секторе Газа.

  • Сборная Израиля сейчас занимает 3-е место в отборе на ЧМ-2026 в группе I в европейской зоне. Команда набрала 9 очков после 5 матчей и в октябре встретится с главными соперниками – Норвегией и Италией.
  • В еврокубках в текущем сезоне продолжает выступление тель-авивский «Маккаби», который играет на общем этапе Лиги Европы.

Еще по теме:
УЕФА обвинили в соучастии в геноциде: «Выгоните немедленно Израиль!» 3
«Мерзкие лицемерные лживые крысы»: реакция на решение ФИФА по Израилю 19
ФИФА не стала отстранять Израиль: объяснения от Инфантино 29
Источник: RMC Sport
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Лига Европы Израиль
Рекомендуем
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Папа не римский
1759313444
Прикольно.Здесь на Бомбе остались еще наивные которые свято верили этому --Спорт вне политики ?
Ответить
BRO_football
1759330944
Норвегия! На тебя вся надежда! Если ты начнёшь, тебя поддержат!
Ответить
Главные новости
Итоги сентябрьского сезона «Конкурса прогнозов» – победители ликуют!
1
В РФС объяснили, почему Россию не возвращают в международные турниры
16:51
Канчельскис сравнил «Спартак» с топ-клубом АПЛ: «Те тоже сначала идут на первом месте, а потом сдуваются»
16:29
1
Карпин охарактеризовал сборные Ирана и Боливии
16:16
ФотоСмертин составил символическую сборную из бывших партнеров по команде
15:59
УЕФА обвинили в соучастии в геноциде: «Выгоните немедленно Израиль!»
15:15
3
Два клуба РПЛ готовы переманить Денисова из «Спартака»
15:00
5
Карпин прокомментировал вызов спартаковца Умярова в сборную России
14:48
Погиб лучший бомбардир Кубка России-2010/11
14:38
1
Стало известно, зачем Тикнизян стал гражданином Сербии
14:28
2
Все новости
Все новости
В ФИФА подтвердили паузу в принятии решения об отстранении Израиля
1 октября
11
Названы страны, которые поддерживают отстранение Израиля
1 октября
2
УЕФА отложил голосование об отстранении Израиля из-за Трампа
30 сентября
3
Новые подробности возможного бана Израиля от УЕФА
29 сентября
32
Несколько футболистов призвали УЕФА отстранить Израиль от соревнований
28 сентября
4
В ООН высказались о возможном отстранении Израиля
26 сентября
1
Стала известна позиция ФИФА по отстранению Израиля
25 сентября
15
ФотоФИФА представила трех маскотов ЧМ-2026
25 сентября
4
Госдеп США сделал заявление по возможному бану Израиля в европейском футболе
25 сентября
10
УЕФА может отстранить Израиль на следующей неделе: подробности
25 сентября
7
Погребняк дал прогноз, кто выиграет ЧМ-2030 с 64 участниками
24 сентября
Мостовой оценил идею расширить ЧМ до 64 команд
24 сентября
4
УЕФА принял решение по возможному отстранению Израиля
24 сентября
34
В ООН призвали отстранить Израиль от футбольных турниров
23 сентября
17
Определено самое популярное спортивное событие в истории
19 сентября
1
ФотоРоссия поднялась на две позиции в рейтинге ФИФА, Аргентина потеряла лидерство
18 сентября
13
⚡️ Сборная Испании может бойкотировать ЧМ-2026: подробности
17 сентября
9
Премьер-министр Испании выступил за отстранение израильских команд
15 сентября
4
ФИФА объявила об изменении календаря матчей сборных
15 сентября
1
ФИФА изменит календарь матчей сборных: подробности
12 сентября
Тренер сборной Молдавии ушел в отставку после 1:11 от Норвегии
11 сентября
2
Вратарь Молдавии рассказал о самочувствии после 1:11
10 сентября
2
Стало известно, с какой целью сборная Норвегии забила 11 Молдавии
10 сентября
6
Реакция Рабинера на оглушительную победу Норвегии над Молдавией
10 сентября
Украинский тренер извинился перед болельщиками после матча с Азербайджаном
10 сентября
1
«Это позор»: украинский вратарь прокомментировал ничью с Азербайджаном
10 сентября
3
Холанд двумя словами описал 11 голов Норвегии в ворота Молдавии
10 сентября
2
Роналду выложил пост после двух побед Португалии
10 сентября
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 