Названы страны, которые поддерживают отстранение Израиля

Несколько европейских футбольных федераций призывают УЕФА немедленно принять меры в отношении Израиля. Среди них футбольные федерации Испании, Турции и Норвегии.
Некоторые источники сообщают, что Футбольная ассоциация Англии тоже заинтересована в отстранении израильских команд от выступлений.
«Есть четкое движение», – заявил источник в УЕФА.
Следующее заседание исполкома УЕФА состоится 3 декабря.
Ранее сообщалось, что вопрос о возможном отстранении Израиля отложен на неопределенный срок из-за предложений президента США Дональда Трампа по ситуации в секторе Газа.
- Сборная Израиля сейчас занимает 3-е место в отборе на ЧМ-2026 в группе I в европейской зоне. Команда набрала 9 очков после 5 матчей и в октябре встретится с главными соперниками – Норвегией и Италией.
- В еврокубках в текущем сезоне продолжает выступление тель-авивский «Маккаби», который играет на общем этапе Лиги Европы.
Источник: RMC Sport