Названы страны, которые поддерживают отстранение Израиля

Несколько европейских футбольных федераций призывают УЕФА немедленно принять меры в отношении Израиля. Среди них футбольные федерации Испании, Турции и Норвегии.

Некоторые источники сообщают, что Футбольная ассоциация Англии тоже заинтересована в отстранении израильских команд от выступлений.

«Есть четкое движение», – заявил источник в УЕФА.

Следующее заседание исполкома УЕФА состоится 3 декабря.

Ранее сообщалось, что вопрос о возможном отстранении Израиля отложен на неопределенный срок из-за предложений президента США Дональда Трампа по ситуации в секторе Газа.