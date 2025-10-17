Введите ваш ник на сайте
  Премьер Великобритании отреагировал на недопуск израильских болельщиков на матч ЛЕ

Премьер Великобритании отреагировал на недопуск израильских болельщиков на матч ЛЕ

Сегодня, 13:50
4

Премьер‑министр Великобритании Кир Стармер дал комментарий по поводу запрета «Астон Виллы».

Клуб из Бирмингема объявил, что болельщиков «Маккаби Тель-Авив» не пустят на гостевой матч Лиги Европы из-за возможных проблем с безопасностью.

«Это неправильное решение. Мы не потерпим антисемитизма на наших улицах.

Задача полиции – обеспечить всем футбольным болельщикам возможность наслаждаться игрой, не опасаясь насилия или запугивания», – написал Стармер в соцсетях.

  • Игра ЛЕ на «Вилла Парк» пройдет 6 ноября в 23:00 мск.
  • Ранее министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар потребовал отменить решение «Астон Виллы».

Источник: твиттер Кира Стармера
Лига Европы Астон Вилла Маккаби
ilich55
1760702235
Правильное/неправильное решение принимать клубу, что и было сделано.
Ответить
Mr.
1760702425
"Это неправильное решение. Мы не потерпим антисемитизма на наших улицах". === это сказал еврей, если что.
Ответить
Pobedkin
1760704389
Стармер прав.Нет антисемизму.
Ответить
BRO_football
1760705987
Если бы дело было в антисеметизме, то и израильский клуб бы впустили. Поскольку и футболисты, и персонал клуба - евреи. А так дело скорее всего реально в болельщиках и соображениях безопасности. В Бирменгеме большая диаспора мусульман. Около 20% от общего числа населения города. И если они встретятся на трибунах с евреями, на фоне конфликта Израиля и Сектора Газа, то будет плохо.
Ответить
