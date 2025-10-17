Премьер Великобритании отреагировал на недопуск израильских болельщиков на матч ЛЕ

Премьер‑министр Великобритании Кир Стармер дал комментарий по поводу запрета «Астон Виллы».
Клуб из Бирмингема объявил, что болельщиков «Маккаби Тель-Авив» не пустят на гостевой матч Лиги Европы из-за возможных проблем с безопасностью.
«Это неправильное решение. Мы не потерпим антисемитизма на наших улицах.
Задача полиции – обеспечить всем футбольным болельщикам возможность наслаждаться игрой, не опасаясь насилия или запугивания», – написал Стармер в соцсетях.
- Игра ЛЕ на «Вилла Парк» пройдет 6 ноября в 23:00 мск.
- Ранее министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар потребовал отменить решение «Астон Виллы».
Источник: твиттер Кира Стармера