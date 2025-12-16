В «Серикспоре» отреагировали на жалобы Юрана

Генеральный директор «Серикспора» Барыш Гючлу отреагировал на жалобы экс-главного тренера команды Сергея Юрана и футболиста Дмитрия Тихого.
Они обратились в палату по разрешению споров ФИФА из-за долгов по зарплате со стороны турецкого клуба.
«Я очень уважаю Сергея. Но это правда, что наш клуб сейчас переживает финансовые трудности. Мы скоро всe уладим. Надеемся заключить спонсорское соглашение и урегулировать этот вопрос», – сказал Гючлу.
- Ранее Юран рассказал, что первая выплата со стороны «Серикспора» должна была быть 15 ноября, но клуб попросил разбить зарплату на три платежа, и Юран согласился. Однако в ноябре выплата не пришла.
- Тихий расторг контракт с клубом в связи с невыплатой заработной платы.
Источник: «Чемпионат»