В «Серикспоре» отреагировали на жалобы Юрана

Генеральный директор «Серикспора» Барыш Гючлу отреагировал на жалобы экс-главного тренера команды Сергея Юрана и футболиста Дмитрия Тихого.

Они обратились в палату по разрешению споров ФИФА из-за долгов по зарплате со стороны турецкого клуба.

«Я очень уважаю Сергея. Но это правда, что наш клуб сейчас переживает финансовые трудности. Мы скоро всe уладим. Надеемся заключить спонсорское соглашение и урегулировать этот вопрос», – сказал Гючлу.