В «Серикспоре» отреагировали на жалобы Юрана

16 декабря, 13:36

Генеральный директор «Серикспора» Барыш Гючлу отреагировал на жалобы экс-главного тренера команды Сергея Юрана и футболиста Дмитрия Тихого.

Они обратились в палату по разрешению споров ФИФА из-за долгов по зарплате со стороны турецкого клуба.

«Я очень уважаю Сергея. Но это правда, что наш клуб сейчас переживает финансовые трудности. Мы скоро всe уладим. Надеемся заключить спонсорское соглашение и урегулировать этот вопрос», – сказал Гючлу.

  • Ранее Юран рассказал, что первая выплата со стороны «Серикспора» должна была быть 15 ноября, но клуб попросил разбить зарплату на три платежа, и Юран согласился. Однако в ноябре выплата не пришла.
  • Тихий расторг контракт с клубом в связи с невыплатой заработной платы.

Источник: «Чемпионат»
Турция. Суперлига Серик Беледиеспор Тихий Дмитрий Юран Сергей
