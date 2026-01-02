Бывший игрок «Серикспора» вернулся в Россию

Ульяновская «Волга» подписала контракт с защитником Дмитрием Тихим.

«Опытный защитник пополнил ряды нашей команды. Рады приветствовать финалиста Кубка России-2019/2020 в своих рядах!», – говорится в сообщении «Волги».

С июля прошлого года Тихий вместе с группой российских игроков выступал за «Серикспор», который возглавил Сергей Юран. После в турецком клубе появились задержки по зарплате и защитник разорвал с ним контракт.