Бывший игрок «Серикспора» вернулся в Россию

Ульяновская «Волга» подписала контракт с защитником Дмитрием Тихим.
«Опытный защитник пополнил ряды нашей команды. Рады приветствовать финалиста Кубка России-2019/2020 в своих рядах!», – говорится в сообщении «Волги».
С июля прошлого года Тихий вместе с группой российских игроков выступал за «Серикспор», который возглавил Сергей Юран. После в турецком клубе появились задержки по зарплате и защитник разорвал с ним контракт.
- 33-летний Тихий провел за «Серик Беледиеспор» 7 матчей.
- Ранее он играл в РПЛ за «Химки» и «Пари НН».
Источник: телеграм-канал ФК «Волга» Ульяновск