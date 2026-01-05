Ташуев намекнул, что Гвардиола работает по его методичке

Главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев вновь заявил о схожести своих идей с Хосепом Гвардиолой.
«Когда работали в «Шахтeре» (Солигорск), сидели с помощниками и изучали бомбический доклад Гвардиолы, большое интервью о тактике и футболе.
Читаем, там одни и те же фразы, ровно как из наших методичек, прям слово в слово. Ну и шутим, что он нас подслушал. Посмеялись», – сказал Ташуев.
- Ташуева назначили 24 декабря вместо Андрея Тихонова.
- «Енисей» занимает 13-е место в таблице Лиги PARI с 23 очками.
- Гвардиола трижды брал Лигу чемпионов.
Источник: «Матч ТВ»