  • Главная
  • Новости
  • Раскрыта сумма, которую потратят на новый стадион для «Факела»

Раскрыта сумма, которую потратят на новый стадион для «Факела»

2 января, 10:57
1

Воронежская область потратит на строительство нового стадиона для «Факела» 18,4 миллиарда рублей.

Эта сумма указана в постановлении правительства региона по инвестиционной программе, касающейся объектов госсобственности.

В 2026 году расходы на стадион могут составить 3 миллиарда 528 миллионов рублей, в 2027-м – почти 5 миллиардов рублей, а в 2028-м – около 10 миллиардов рублей.

Сумма, заложенная на строительство арены в 2026 году, составит более 30% всех инвестрасходов бюджета области. Вместимость новой арены на месте Центрального стадиона профсоюзов будет в пределах 25 тысяч мест.

Если бюджет новой арены «Факела» останется в запланированных пределах, то по расходам сравняется с бюджетом «Ростех Арены» в Калининграде и немного не дотянет до самарской «Солидарность Арены» (18,9 миллиарда рублей).

Стоимость работ по строительству нынешнего стадиона «Факела» на улице Писателя Маршака изначально составляла около 730 миллионов рублей. В итоге через три года стадион обошелся бюджету области почти в 2 миллиарда 200 миллионов рублей.

Источник: «Блокнот»
Россия. PARI Первая лига Факел
рылы
1767342269
а могли бы метро построить
Ответить
