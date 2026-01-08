Бывший вратарь «Зенита» Бабурин нашел новый клуб

Вратарь Егор Бабурин договорился с ульяновской «Волгой» о новом контракте до конца сезона.
Ранее он выступал за «Торпедо». После возвращения на пост главного тренера черно-белых Олега Кононова московский клуб расторг контракт с Бабуриным, заплатив голкиперу 10 миллионов рублей неустойки.
- 32-летний вратарь – воспитанник «Зенита», с которым он стал чемпионом России в сезоне-2014/15. Также он выступал за «Рубин», «Ростов» и «Краснодар».
- В этом сезоне Бабурин провел за «Торпедо» 7 матчей, пропустил 13 голов, сыграл на ноль в 2 встречах.