Бывший вратарь «Зенита» Бабурин нашел новый клуб

Вратарь Егор Бабурин договорился с ульяновской «Волгой» о новом контракте до конца сезона.

Ранее он выступал за «Торпедо». После возвращения на пост главного тренера черно-белых Олега Кононова московский клуб расторг контракт с Бабуриным, заплатив голкиперу 10 миллионов рублей неустойки.