  • Защитник «Енисея»: «Скучаю по временам, когда человеку, если по делу, можно было разок стукнуть по лбу»

Защитник «Енисея»: «Скучаю по временам, когда человеку, если по делу, можно было разок стукнуть по лбу»

1 января, 17:10
2

Защитник «Енисея» Эмерсон высказался о российском кинематографе и временах без мобильных телефонов и уличных камер.

– В России главный новогодний фильм – «Ирония судьбы, или С легким паром»…

– Если говорить о походе в баню, большим любителем себя не назову, но в холодное время года с удовольствием хожу попариться. Только если далеко ехать не нужно. В Красноярске в манеже есть баня – супер!

Что касается фильмов, предпочитаю смотреть «Гарри Поттера» [смеется]. Под Новый год нравятся душевные семейные фильмы. Еще уважаю дилогию «Брат» и «Брат‑2». Стоящие фильмы, идеология и менталитет – их главный козырь.

– То есть принцип справедливости – это о вас.

– Это мне близко по духу. Но предпочитаю любые проблемы решать мирным путем, через дипломатию.

Хотя, честно, иногда скучаю по тем временам, когда не было мобильных телефонов, уличных камер на каждом углу, когда человеку, если по делу, можно было разок стукнуть по лбу, чтобы он пришел в себя, стал умнее и вел себя корректно, контролировал. Я не говорю о кровавой драке, только в целях профилактики.

  • Футболист играет в России с 2020 года. Ранее он выступал за «Армавир», «СКА‑Хабаровск» и «Урал».
  • 30-летний Эмерсон провел 3 матча за сборную Конго.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. PARI Первая лига Енисей Эмерсон
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
VPERDIV SPARTAK
1767279403
Было легче и проще решить вопросы, ты прав
Ответить
Povedkin
1767322906
Тогда иди в бокс, дубина.
Ответить
  • Читайте нас: 