«Торпедо» подписало игрока «Краснодара» – он стал 8-м новичком команды в январе

Вингер Арсен Ревазов перешел из «Краснодара» в «Торпедо».

19-летний футболист будет выступать за черно-белых под 47-м номером.

По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 30 тысяч евро.

Ревазов находился в системе «Краснодара» с 2022 года. В 60 матчах турниров ЮФЛ-1, ЮФЛ-2 и МФЛ забил 24 мяча и сделал 25 результативных передач.

В этом сезоне вингер 1 раз попал в запас «Краснодара» на матч, но на поле не вышел.

В декабре Ревазов проходил просмотр в сербском ИМТ, но в итоге продолжит карьеру в российской Первой лиге.

Он стал 8-м новичком «Торпедо» за январь. Ранее в команду перешли игрок обороны Константин Савичев («Акрон»), защитник Кирилл Гоцук и полузащитник Илья Берковский (оба – «Серик Белдиеспор»), хавбеки Садыг Багиев («СКА-Хабаровск»), Дмитрий Калайда («Пари НН»), вингер Руслан Апеков («КАМАЗ») и вратарь Никита Корец, которого арендовали у «Рубина».

Кроме них, к основному составу черно-белых присоединился форвард Мамаду Камара, вернувшийся из «Торпедо-БелАЗ», где выступал на правах аренды. Также в московский клуб вернулся по окончании аренды в «Ислочи» хавбек Александр Гуз.

Также «Торпедо» договорилось c «Сочи» о досрочном завершении аренды защитника Олега Кожемякина – футболист вернется в клуб РПЛ. 30-летний Кожемякин в этом сезоне провел 14 матчей за черно-белых, сделал 1 ассист.

Вингер Гулжигит Алыкулов, с которым «Торпедо» рассталось ранее, перешел в «Динамо Мн». 25-летний кыргызстанец сыграл за черно-белых 20 матчей в 2025 году, забил 1 гол.

Всего «Торпедо» в это трансферное окно покинуло 5 футболистов. Помимо Кожемякина и Алыкулова, вратарь Егор Бабурин перешел в ульяновскую «Волгу», защитник Егор Данилкин – в «Ротор», также был расторгнут контракт с черногорским форвардом Душаном Бакичем.