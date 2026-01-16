Второй игрок «Серикспора» перешел в «Торпедо»

«Торпедо» подписало контракт с полузащитником Ильeй Берковским. Он будет выступать за черно-белых под 17-м номером.

С июля прошлого года Берковский вместе с группой российских игроков выступал за «Серикспор», который возглавил Сергей Юран. После в турецком клубе появились задержки по зарплате и защитник разорвал с ним контракт.

Ранее из «Серикспора» в «Торпедо» перешел защитник Кирилл Гоцук.