Второй игрок «Серикспора» перешел в «Торпедо»

Сегодня, 09:43
1

«Торпедо» подписало контракт с полузащитником Ильeй Берковским. Он будет выступать за черно-белых под 17-м номером.

С июля прошлого года Берковский вместе с группой российских игроков выступал за «Серикспор», который возглавил Сергей Юран. После в турецком клубе появились задержки по зарплате и защитник разорвал с ним контракт.

Ранее из «Серикспора» в «Торпедо» перешел защитник Кирилл Гоцук.

  • Берковский уже выступал за «Торпедо» в сезоне-2020/2021. Тогда он провел за черно-белых 22 матча, забил 6 голов, сделал 1 ассист.
  • 25-летний хавбек сыграл за «Серик Беледиеспор» в 16 встречах, забил 6 голов, сделал 2 ассиста.

Источник: официальный сайт «Торпедо»
Россия. PARI Первая лига Трансферы Торпедо Серик Беледиеспор Берковский Илья
SLADE2019
1768558000
Торпедовцам надо выправлять ситуацию. Два этих защитника должны укрепить оборонительную линию.
