Второй игрок «Серикспора» перешел в «Торпедо»

«Торпедо» подписало контракт с полузащитником Ильeй Берковским. Он будет выступать за черно-белых под 17-м номером.
С июля прошлого года Берковский вместе с группой российских игроков выступал за «Серикспор», который возглавил Сергей Юран. После в турецком клубе появились задержки по зарплате и защитник разорвал с ним контракт.
Ранее из «Серикспора» в «Торпедо» перешел защитник Кирилл Гоцук.
- Берковский уже выступал за «Торпедо» в сезоне-2020/2021. Тогда он провел за черно-белых 22 матча, забил 6 голов, сделал 1 ассист.
- 25-летний хавбек сыграл за «Серик Беледиеспор» в 16 встречах, забил 6 голов, сделал 2 ассиста.
Источник: официальный сайт «Торпедо»