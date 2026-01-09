Экс-вратарь «Зенита» Бабурин сменил клуб в Первой лиге

Вратарь Егор Бабурин перешел в ульяновскую «Волгу» на правах свободного агента.

Он будет выступать за волжан до конца сезона.

Ранее он играл за «Торпедо». Сообщалось, что после возвращения на пост главного тренера черно-белых Олега Кононова московский клуб расторг контракт с Бабуриным, заплатив голкиперу 10 миллионов рублей неустойки.