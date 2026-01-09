Экс-вратарь «Зенита» Бабурин сменил клуб в Первой лиге

Вратарь Егор Бабурин перешел в ульяновскую «Волгу» на правах свободного агента.
Он будет выступать за волжан до конца сезона.
Ранее он играл за «Торпедо». Сообщалось, что после возвращения на пост главного тренера черно-белых Олега Кононова московский клуб расторг контракт с Бабуриным, заплатив голкиперу 10 миллионов рублей неустойки.
- 32-летний вратарь – воспитанник «Зенита», с которым он стал чемпионом России в сезоне-2014/15.
- В этом сезоне Бабурин провел за «Торпедо» 7 матчей, пропустил 13 голов, сыграл на ноль в 2 встречах.
Источник: телеграм-канал ФК «Волга» Ульяновск