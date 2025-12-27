РФС будет добиваться пожизненного отстранения Садыгова через ФИФА

Президент РФС Александр Дюков заявил, что организация будет добиваться всемирного отстранения бывшего инвестора «Химок» Туфана Садыгова.

«Всe, что будет в наших полномочиях, мы постараемся сделать. Могу с уверенностью сказать, что выполним всe от себя зависящее, чтобы решение КДК РФС было реализовано на практике.

Что касается распространении этого решения, то как и всякое юридическое решение, оно имеет определeнные процедуры, занимающие определeнное время. Есть решение, мы ждали, что будет с апелляцией. Теперь сделаем следующий шаг – подадим документы в ФИФА, чтобы расширить географию решения КДК РФС», – сказал Дюков.