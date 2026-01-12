Введите ваш ник на сайте
Легионер не вернулся в клуб Первой лиги после отпуска

Вчера, 10:35
1

Вингер Эдарлин Рейес решил не возвращаться в расположение тульского «Арсенала» после окончания отпуска.

Сегодня тульская команда приступила к тренировочным сборам в Турции.

«Мы хотим оперативно и открыто сообщить вам о возникшей ситуации, чтобы избежать распространения слухов.

Полузащитник Эдарлин Рейес, несмотря на действующие контрактные обязательства, отказался возвращаться в команду после окончания отпуска.

ПФК «Арсенал» заблаговременно уведомил игрока о графике сборов и приобрeл для него все необходимые билеты. Мы считаем, что такой поступок – проявление неуважения не только к клубу, но и к вам, нашим болельщикам.

ПФК «Арсенал» оштрафует Рейеса за неприбытие на сбор и оставляет за собой право на принятие дальнейших решений.

В настоящий момент мы ведeм переговоры и до последнего надеемся найти компромиссный выход из этой ситуации. Наша цель – минимизировать возможные финансовые и репутационные риски для клуба», – говорится в сообщении «Арсенала».

  • 28-летний Рейес выступает за клуб с января 2025 года.
  • В этом сезон он провел за «Арсенал» 16 матчей, забил 3 гола, сделал 6 ассистов.
  • Transfermarkt оценивает стоимость футболиста сборной Доминиканской Республики в 600 тысяч евро.

Экс-динамовец Липовой подписал контракт с клубом Первой лиги
Экс-легионер «Зенита» и «Локомотива» – о зарплатах в РПЛ: «Покупал вещи и никогда их не использовал» 1
Серия А. Экс-форвард тульского «Арсенала» помог «Лечче» сыграть вничью с «Ювентусом» (1:1)
Источник: телеграм-канал ПФК «Арсенал» Тула
Россия. PARI Первая лига Арсенал Рейес Эдарлин
Император Бомжей
1768205663
Да не такая уж опасная ситуация, он не первый и не последний легионер, который после отпуска не вернулся. Может еще уговорят, вернется))
Ответить
Легионер не вернулся в клуб Первой лиги после отпуска
