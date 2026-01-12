Легионер не вернулся в клуб Первой лиги после отпуска

Вингер Эдарлин Рейес решил не возвращаться в расположение тульского «Арсенала» после окончания отпуска.
Сегодня тульская команда приступила к тренировочным сборам в Турции.
«Мы хотим оперативно и открыто сообщить вам о возникшей ситуации, чтобы избежать распространения слухов.
Полузащитник Эдарлин Рейес, несмотря на действующие контрактные обязательства, отказался возвращаться в команду после окончания отпуска.
ПФК «Арсенал» заблаговременно уведомил игрока о графике сборов и приобрeл для него все необходимые билеты. Мы считаем, что такой поступок – проявление неуважения не только к клубу, но и к вам, нашим болельщикам.
ПФК «Арсенал» оштрафует Рейеса за неприбытие на сбор и оставляет за собой право на принятие дальнейших решений.
В настоящий момент мы ведeм переговоры и до последнего надеемся найти компромиссный выход из этой ситуации. Наша цель – минимизировать возможные финансовые и репутационные риски для клуба», – говорится в сообщении «Арсенала».
- 28-летний Рейес выступает за клуб с января 2025 года.
- В этом сезон он провел за «Арсенал» 16 матчей, забил 3 гола, сделал 6 ассистов.
- Transfermarkt оценивает стоимость футболиста сборной Доминиканской Республики в 600 тысяч евро.