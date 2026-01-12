Легионер не вернулся в клуб Первой лиги после отпуска

Вингер Эдарлин Рейес решил не возвращаться в расположение тульского «Арсенала» после окончания отпуска.

Сегодня тульская команда приступила к тренировочным сборам в Турции.

«Мы хотим оперативно и открыто сообщить вам о возникшей ситуации, чтобы избежать распространения слухов.

Полузащитник Эдарлин Рейес, несмотря на действующие контрактные обязательства, отказался возвращаться в команду после окончания отпуска.

ПФК «Арсенал» заблаговременно уведомил игрока о графике сборов и приобрeл для него все необходимые билеты. Мы считаем, что такой поступок – проявление неуважения не только к клубу, но и к вам, нашим болельщикам.

ПФК «Арсенал» оштрафует Рейеса за неприбытие на сбор и оставляет за собой право на принятие дальнейших решений.

В настоящий момент мы ведeм переговоры и до последнего надеемся найти компромиссный выход из этой ситуации. Наша цель – минимизировать возможные финансовые и репутационные риски для клуба», – говорится в сообщении «Арсенала».