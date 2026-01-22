«Черноморец» принуждают назначить тренера, которого клуб не хочет

Бывший форвард ЦСКА Денис Попов приближается к назначению на пост главного тренера «Черноморца». Однако клуб против.
«Попова в «Черноморец» двигают админресурсом, но в клубе он не нужен, и видеть его там не хотят.
Напомню, Попов в прошедшем сезоне провалил работу в «Муроме», – написал источник.
- «Черноморец» в декабре покинул Вадим Евсеев. Он ушел в «Динамо Мх».
- В 2022 году Попов тренировал в Первой лиге «Уфу».
- Уроженец Новороссийска – воспитанник «Черноморца».
Источник: телеграм-канал Антона Смирнова