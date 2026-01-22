«Черноморец» принуждают назначить тренера, которого клуб не хочет

Бывший форвард ЦСКА Денис Попов приближается к назначению на пост главного тренера «Черноморца». Однако клуб против.

«Попова в «Черноморец» двигают админресурсом, но в клубе он не нужен, и видеть его там не хотят.

Напомню, Попов в прошедшем сезоне провалил работу в «Муроме», – написал источник.