  • Тихий – о новогоднем столе: «Все как принято в нашей великой стране»

Тихий – о новогоднем столе: «Все как принято в нашей великой стране»

10 января, 22:56
4

Новичок ульяновской «Волги» Дмитрий Тихий рассказал, что в его семье готовили на новогодний стол.

– Так что было на новогоднем столе и какой для вас идеальный набор блюд?

– Идеально – это то, что всегда делала мама. Мы своим семейным кругом эту традицию продолжаем.

Все по-классике, как принято в нашей великой стране: любимая всеми оливьешка, мимоза, селедка под шубой, картошка, мясо по-капитански в духовочке, рыбка. И всегда мама делает мне холодец – не столько я любитель этого дела, сколько это полезно.

– Сами можете приготовить холодец?

– Да нет, вы что.

– А салаты хотя бы нарезать?

– Если бы понадобилось, может, и научился бы. А так – нет. Даже не знаю, умею я или нет. Пока жизнь не заставила учиться резать салаты.

– Сколько набрали на оливьешках? 2-3 января пришлось безумно бегать, чтобы согнать лишнее?

– Нет, безумно не пришлось. Подготовка с индивидуальным тренером продолжилась в том же режиме. Я ничего не набрал.

– Как вообще относитесь к затяжным новогодним праздникам, учитывая, что мужская смертность повышается в эти дни примерно на 20 процентов? Правильно ли, что столько дней народу дают разгуляться или правильнее выходить на работу 2-3 января?

– Не я эти решения принимаю, поэтому не знаю, как правильно, а как нет. То что людям дают отдыхать – это хорошо, а кто как отдыхает – это личное дело каждого. Ты сам контролируешь свой отдых.

Про повышение смертности, честно говоря, не знал такой статистики. Но у каждого своя голова на плечах. А по поводу такого количества дней – это здорово, людям нужно отдыхать.

Айболид
1768075593
а вот объедкин хвастался ,что у них принято на новый год член зелибобы нюхать за столом .))))
Ответить
bes 2
1768081063
Все как принято в нашей великой стране==== Шо ! Великая страна ? 11 января ( по другому календарю 12 ) будет 1418 дней специальной военной операции. Столько же шла Великая Отечечественная *****.Тогда Советская Армия дошла от Москвы до Берлина. Сейчас армия--даже Донецкую область до конца не взяли. И этот поц про великую страну говорит ?
Ответить
boris63
1768094819
Великая страна в прошлом и это СССР,а сейчас сырьевой придаток Китая не может быть великой страной. Где даже свой теневой флот защитить не может еврейская власть в кремле. Полное позорище.
Ответить
zigbert
1768119598
Всевозможные вкусняшки на Новый год не помешают. Так и должно быть,ведь это самый лучший праздник в году.
Ответить
