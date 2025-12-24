Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • «Енисей» может возглавить тренер, выигрывавший европейский чемпионат

«Енисей» может возглавить тренер, выигрывавший европейский чемпионат

Сегодня, 12:02
2

Раскрыт список кандидатов на пост главного тренера «Енисея» из Первой лиги.

«Основным кандидатом на пост главного тренера «Енисея» был Александр Тарханов, теперь руководство клуба в приоритете рассматривает его на должность главного тренера академии футбола, которую планируют открыть в Красноярском крае в следующем году.

Главный тренер «Енисея» пока не выбран, ожидается, что окончательное решение будет принято в пятницу. На эту должность претендуют Виктор Булатов, Александр Сторожук, Вадим Скрипченко, Артeм Горлов, Сергей Юран, Сергей Ташуев и ряд других специалистов. С кем‑то из них состоялись переговоры, по кому‑то пока идeт обсуждение внутри спортивного блока.

Основные критерии в поиске тренера – опыт антикризисного управления и работа с текущим составом. Основной задачей руководство «Енисея» ставит улучшение турнирного положения уже во второй части сезона. Летом же предстоит провести трансферную кампанию, чтобы решать высокие задачи в следующем сезоне», – сказал источник.

  • В декабре красноярцы уволили Андрея Тихонова.
  • Тренером-чемпионом из списка кандидатов «Енисея» становился только Скрипченко – брал чемпионат Беларуси с минским «Динамо».
  • «Енисей» идет в Первой лиге на 13-м месте.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. PARI Первая лига Беларусь. Высшая лига Енисей Скрипченко Вадим
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
evgevg13
1766567244
Мозги у редакторов Бомбы совсем высохли. Такого тупизма в заголовке я ещё не видел...
Ответить
рылы
1766570145
дебилы, мля
Ответить
