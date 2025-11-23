Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Юран ответил, чем ему запомнился период работы в Турции

Сегодня, 15:15

Российский тренер Сергей Юран высказался о работе в «Серик Беледиеспоре».

– Нет сожаления, что так некрасиво всe закончилось в Турции?

Самое главное – получил удовольствие. Это в копилку: работа в дальнем зарубежье, комплектование команды без возможности. У меня были и турки, и португальцы, и русские. Была игровая дисциплина на поле.

Хотя турки не очень любят бегать без мяча – они всe это выполняли на сборах и в играх. Это была проверка для себя.

  • Юрана уволили 29 октября.
  • При нем команда не могла победить в 6 матчах подряд.
  • В «Серике» были серьезные финансовые проблемы.

Еще по теме:
Юран готов возглавить клуб РПЛ 14
Юран пригрозил «Серику», если ему не выплатят деньги 2
Реакция Юрана на голевую ошибку Сафонова 4
Источник: «Чемпионат»
Турция. Суперлига Серик Беледиеспор Юран Сергей
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
СпецпроектСможете определить игрока РПЛ по его партнeрам? Пройдите тест от «Бомбардира»
12
Президент «Реала» Перес: «Лучший период «Барсы» совпал с выплатами Негрейре – это ненормально»
15:30
РПЛ. «Крылья Советов» уверенно обыграли «Ростов» (2:0) и покинули зону стыков
15:00
2
В Испании Батракова назвали «Русским царем» и сравнили с Месси
14:55
4
ВидеоЗаявление «Спартака» по избиению фанатов ЦСКА на «Лукойл Арене»
14:40
9
Титов заявил, что Карасев в матче «Спартак» – ЦСКА совершил преступление
14:20
15
Реакция Мостового на победу «Спартака» над ЦСКА
13:50
5
Игрок, из-за которого поссорились Федун и Галицкий, завершил профессиональную карьеру в 23 года
13:03
1
Фанаты «Спартака» оскорбляли на стадионе болельщиц ЦСКА: «Столько матов я давно не слышала»
12:38
25
Карасева призвали завершить судейскую карьеру
12:29
4
Все новости
Все новости
Юран ответил, чем ему запомнился период работы в Турции
15:15
Тихий сделал заявление об уходе из «Серика»: «Всему есть предел»
21 ноября
Российский футболист расторг контракт с «Сериком»
21 ноября
Икарди отказался от 120 миллионов в Саудовской Аравии
17 ноября
Юран пригрозил «Серику», если ему не выплатят деньги
14 ноября
3
В Турции более 1000 футболистов отстранили из-за скандала со ставками
10 ноября
1
Россиянин оформил дубль в ворота «Фенербахче» Тедеско
10 ноября
Участник Лиги чемпионов хочет арендовать Месси на четыре месяца
5 ноября
4
Бывший игрок РПЛ возглавляет гонку бомбардиров турецкой Суперлиги
2 ноября
Личку уволили из турецкого клуба через 4 месяца после назначения
31 октября
2
Реакция Мостового на увольнение Юрана из «Серик Беледиеспора»
29 октября
2
Раскрыта сумма неустойки Юрану за увольнение из «Серик Беледиеспора»
29 октября
3
Юрана уволили из турецкого клуба
29 октября
10
Стало известно, как Джикия чувствует себя в Турции
29 октября
3
Представитель Джикии отреагировал на отсутствие защитника в составе сборной России
28 октября
4
Команда Юрана вылетела из Кубка Турции
28 октября
3
Садыгов впервые прокомментировал ситуацию в «Серик Беледиеспор»
28 октября
4
Юран продолжает работу в «Серике»: подробности
27 октября
1
Агент Гоцука рассказал о ситуации внутри «Серик Беледиеспор»
26 октября
1
Рабинер взбешен катастрофической ситуацией в «Серике» Юрана и Садыгова
26 октября
1
Юран послал Садыгова и оказался уволен: подробности
26 октября
18
Юран сделал заявление о ситуации в «Серик Беледиеспоре»
26 октября
9
⚡️ Юран покинул «Серик Беледиеспор»
26 октября
13
Селюк неожиданно отреагировал на кризис в турецкой команде Юрана
25 октября
2
В Турции раскрыли подробности кризиса в команде Юрана
24 октября
1
В «Серике» Юрана и Садыгова катастрофическая ситуация: подробности
24 октября
8
Защитник «Галатасарая» хочет вернуться в РПЛ
23 октября
1
Представитель Абрамовича прокомментировал новость об инвестициях в «Галатасарай»
21 октября
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 