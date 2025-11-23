Юран ответил, чем ему запомнился период работы в Турции

Российский тренер Сергей Юран высказался о работе в «Серик Беледиеспоре».

– Нет сожаления, что так некрасиво всe закончилось в Турции?

– Самое главное – получил удовольствие. Это в копилку: работа в дальнем зарубежье, комплектование команды без возможности. У меня были и турки, и португальцы, и русские. Была игровая дисциплина на поле.

Хотя турки не очень любят бегать без мяча – они всe это выполняли на сборах и в играх. Это была проверка для себя.