Юран ответил, чем ему запомнился период работы в Турции

Российский тренер Сергей Юран высказался о работе в «Серик Беледиеспоре».
– Нет сожаления, что так некрасиво всe закончилось в Турции?
– Самое главное – получил удовольствие. Это в копилку: работа в дальнем зарубежье, комплектование команды без возможности. У меня были и турки, и португальцы, и русские. Была игровая дисциплина на поле.
Хотя турки не очень любят бегать без мяча – они всe это выполняли на сборах и в играх. Это была проверка для себя.
- Юрана уволили 29 октября.
- При нем команда не могла победить в 6 матчах подряд.
- В «Серике» были серьезные финансовые проблемы.
Источник: «Чемпионат»