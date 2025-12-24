Президент «Фенербахче», назначивший бывшего тренера «Спартака», оказался наркоманом

В Турции разгорается скандал вокруг президента «Фенербахче» Садеттина Сарана.
Функционер сдал положительный тест на наркотики.
Результаты теста направлены в стамбульскую прокуратуру, проводящую расследование в рамках дела о торговле и распространении наркотиков среди известных в Турции представителей шоу-бизнеса и СМИ.
- Именно Саран в этом году решил назначить на пост главного тренера «Фенербахче» Доменико Тедеско, работавшего в «Спартаке».
- Немец сменил Жозе Моуринью.
- «Фенербахче» занимает в Суперлиге 2-е место.
Источник: Fanatik