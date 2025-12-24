Президент «Фенербахче», назначивший бывшего тренера «Спартака», оказался наркоманом

В Турции разгорается скандал вокруг президента «Фенербахче» Садеттина Сарана.

Функционер сдал положительный тест на наркотики.

Результаты теста направлены в стамбульскую прокуратуру, проводящую расследование в рамках дела о торговле и распространении наркотиков среди известных в Турции представителей шоу-бизнеса и СМИ.