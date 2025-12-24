Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Президент «Фенербахче», назначивший бывшего тренера «Спартака», оказался наркоманом

Президент «Фенербахче», назначивший бывшего тренера «Спартака», оказался наркоманом

Сегодня, 11:29
7

В Турции разгорается скандал вокруг президента «Фенербахче» Садеттина Сарана.

Функционер сдал положительный тест на наркотики.

Результаты теста направлены в стамбульскую прокуратуру, проводящую расследование в рамках дела о торговле и распространении наркотиков среди известных в Турции представителей шоу-бизнеса и СМИ.

Источник: Fanatik
Турция. Суперлига Фенербахче Тедеско Доменико
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1766567813
Так ниточка и к спартаковскому руководству протянется! Тогда будут объяснены все негативные события, происходящие в клубе в последние годы.
Ответить
ziborock
1766569332
Ой да ладно! Три главы европейских государств употребляют в поезде и хоть бы хны!))) Во всем виноват Промес!))) А еще Федун, так как на днях судили наркомана по имени Леонид!))))) Одного не пойму, при чем здесь Спартак в заголовке?! Так любую новость притянуть можно!
Ответить
рылы
1766570098
на всякий случай стало стыдно за спартаг) титов, промес, ерёменко, глушаков, тинез розоп)
Ответить
Бумбраш
1766570994
Очередная журнамлядь натягивает сову на глобус, ощущение что это делает родственица халочки.потому как бред появляется-халка тут как тут,фикалии свои разбрасывает
Ответить
k611
1766573830
Ну дела то у клуба пошли в гору...
Ответить
