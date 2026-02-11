«Такое было два раза»: экс-игрок «Спартака» вспомнил, как Тедеско извинялся перед футболистами

Бывший защитник «Спартака» Павел Маслов рассказал об извинениях со стороны Доменико Тедеско.

Немецкий специалист тренировал «Спартак» с 2019 по 2021 год.

Сейчас Тедеско возглавляет «Фенербахче».

«На самом деле, такое было два раза. И я думаю, в этом нет ничего зазорного. В этот момент ты начинаешь больше уважать [тренера], потому что особенно в России с детства ты привыкаешь к авторитаризму тренера. Беспрекословное подчинение. А тут человек говорит, что он допустил ошибку. Ты начинаешь испытывать уважение, что он может признать это.

Мы играли с «Оренбургом». Мы всю неделю наигрывали, как мы будем выходить из обороны строго низом. Мы выходим первый тайм – а там в Оренбурге ужасное искусственное поле. В перерыве Тедеско заходит [в раздевалку]: «Все, мы закончили с этим розыгрышем. Это моя вина, здесь невозможно играть в футбол. Теперь делаем длинную [передачу] в Соболева, забираем подбор». В итоге первый тайм закончили 1:1, а потом выиграли 3:2», – сказал Маслов.