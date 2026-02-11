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  • «Такое было два раза»: экс-игрок «Спартака» вспомнил, как Тедеско извинялся перед футболистами

«Такое было два раза»: экс-игрок «Спартака» вспомнил, как Тедеско извинялся перед футболистами

11 февраля, 10:55
6

Бывший защитник «Спартака» Павел Маслов рассказал об извинениях со стороны Доменико Тедеско.

«На самом деле, такое было два раза. И я думаю, в этом нет ничего зазорного. В этот момент ты начинаешь больше уважать [тренера], потому что особенно в России с детства ты привыкаешь к авторитаризму тренера. Беспрекословное подчинение. А тут человек говорит, что он допустил ошибку. Ты начинаешь испытывать уважение, что он может признать это.

Мы играли с «Оренбургом». Мы всю неделю наигрывали, как мы будем выходить из обороны строго низом. Мы выходим первый тайм – а там в Оренбурге ужасное искусственное поле. В перерыве Тедеско заходит [в раздевалку]: «Все, мы закончили с этим розыгрышем. Это моя вина, здесь невозможно играть в футбол. Теперь делаем длинную [передачу] в Соболева, забираем подбор». В итоге первый тайм закончили 1:1, а потом выиграли 3:2», – сказал Маслов.

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Источник: «Спартак Шоу»
Россия. Премьер-лига Фенербахче Чайка Спартак Маслов Павел Тедеско Доменико
Комментарии (6)
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Император Бомжей
1770797066
В первые слышу, что б на искусственном поле уровня РПЛ, нельзя было играть низом. Даже на ковре из Ашана, можно низом играть)))
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VVM1964
1770797912
"ты начинаешь больше уважать, потому что особенно в России с детства ты привыкаешь к авторитаризму. Беспрекословное подчинение. А тут человек говорит, что он допустил ошибку. Ты начинаешь испытывать уважение, что он может признать это" - откуда у такого молодого человека столь здравое рассуждение ?)...
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FWSPM
1770799550
это первый раз был а второй когда?
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алдан2014
1770812440
Тренеру плюс,сорентировался,перестроил игру,признал ошибку перед командой. Сложно представить такое от станка
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