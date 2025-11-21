Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Российский футболист расторг контракт с «Сериком»

Сегодня, 17:31

Защитник Дмитрий Тихий объявил о прекращении сотрудничества с «Серик Беледиеспором».

«Я подал в клуб заявление о расторжении контракта в связи с невыплатой заработной платы. С 20-го числа я свободный агент и открыт для предложений.

Уже вернулся в Москву – тренируюсь по индивидуальной программе. Сейчас трансферное окно в России закрыто, но надеюсь зимой найти команду», – сказал Тихий.

  • 33-летний футболист присоединился к «Серику» в июле.
  • Он провел 7 матчей и получил 2 желтых карточки.
  • Рыночная стоимость Тихого – 350 тысяч евро.
  • В России Дмитрий выступал за «Пари НН», «Факел», «Химки», «Енисей», «Томь», «Аланию», «Луч-Энергию».

Еще по теме:
Юран пригрозил «Серику», если ему не выплатят деньги 2
Садыгов впервые высказался после решения о пожизненном отстранении от футбола 5
Юран объяснил решение возглавить «Серик Беледиеспор» 3
Источник: «Чемпионат»
Турция. Суперлига Серик Беледиеспор Тихий Дмитрий
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
СпецпроектСможете определить игрока РПЛ по его партнeрам? Пройдите тест от «Бомбардира»
7
Мостовой рассказал, как относится к шуткам Карпина: «Тут два варианта»
18:00
Шунин прошел стажировку в клубе из топ-5 РПЛ
17:51
Бубнов заявил о расколе в «Спартаке»
17:41
Российский футболист расторг контракт с «Сериком»
17:31
Стало известно, сыграют ли Мойзес и Алвес со «Спартаком»
17:17
1
Орлов объяснил, почему Андрей Мостовой достоин премии «Джентльмен года»
17:05
6
ФотоФИФА удалила постер ЧМ-2026 после жалоб на отсутствие одного игрока
16:56
Флик ответил, нужен ли ему Месси в «Барселоне»
16:29
1
Орлов – Карпину: «Если деньги на первом месте, то ничего не добьешься»
16:16
7
Все новости
Все новости
Тихий сделал заявление об уходе из «Серика»: «Всему есть предел»
18:18
Икарди отказался от 120 миллионов в Саудовской Аравии
17 ноября
Юран пригрозил «Серику», если ему не выплатят деньги
14 ноября
2
В Турции более 1000 футболистов отстранили из-за скандала со ставками
10 ноября
1
Россиянин оформил дубль в ворота «Фенербахче» Тедеско
10 ноября
Участник Лиги чемпионов хочет арендовать Месси на четыре месяца
5 ноября
4
Бывший игрок РПЛ возглавляет гонку бомбардиров турецкой Суперлиги
2 ноября
Личку уволили из турецкого клуба через 4 месяца после назначения
31 октября
2
Реакция Мостового на увольнение Юрана из «Серик Беледиеспора»
29 октября
2
Раскрыта сумма неустойки Юрану за увольнение из «Серик Беледиеспора»
29 октября
3
Юрана уволили из турецкого клуба
29 октября
10
Стало известно, как Джикия чувствует себя в Турции
29 октября
3
Представитель Джикии отреагировал на отсутствие защитника в составе сборной России
28 октября
4
Команда Юрана вылетела из Кубка Турции
28 октября
3
Садыгов впервые прокомментировал ситуацию в «Серик Беледиеспор»
28 октября
4
Юран продолжает работу в «Серике»: подробности
27 октября
1
Агент Гоцука рассказал о ситуации внутри «Серик Беледиеспор»
26 октября
1
Рабинер взбешен катастрофической ситуацией в «Серике» Юрана и Садыгова
26 октября
1
Юран послал Садыгова и оказался уволен: подробности
26 октября
18
Юран сделал заявление о ситуации в «Серик Беледиеспоре»
26 октября
9
⚡️ Юран покинул «Серик Беледиеспор»
26 октября
13
Селюк неожиданно отреагировал на кризис в турецкой команде Юрана
25 октября
2
В Турции раскрыли подробности кризиса в команде Юрана
24 октября
1
В «Серике» Юрана и Садыгова катастрофическая ситуация: подробности
24 октября
8
Защитник «Галатасарая» хочет вернуться в РПЛ
23 октября
1
Представитель Абрамовича прокомментировал новость об инвестициях в «Галатасарай»
21 октября
Абрамович станет инвестором лучшего клуба Турции
21 октября
7
У команды Юрана месяц нет побед
20 октября
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 