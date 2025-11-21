Российский футболист расторг контракт с «Сериком»

Защитник Дмитрий Тихий объявил о прекращении сотрудничества с «Серик Беледиеспором».
«Я подал в клуб заявление о расторжении контракта в связи с невыплатой заработной платы. С 20-го числа я свободный агент и открыт для предложений.
Уже вернулся в Москву – тренируюсь по индивидуальной программе. Сейчас трансферное окно в России закрыто, но надеюсь зимой найти команду», – сказал Тихий.
- 33-летний футболист присоединился к «Серику» в июле.
- Он провел 7 матчей и получил 2 желтых карточки.
- Рыночная стоимость Тихого – 350 тысяч евро.
- В России Дмитрий выступал за «Пари НН», «Факел», «Химки», «Енисей», «Томь», «Аланию», «Луч-Энергию».
Источник: «Чемпионат»